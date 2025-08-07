Así avanza la ola de calor en La Rioja: del respiro a los asfixiantes pronósticos Tras dos días con temperaturas más bajas de las esperadas, la Aemet prevé un nuevo ascenso térmico que culiminaría el lunes con máximas de 43 grados

La ola de calor no ha dejado, de momento, temperaturas llamativas en La Rioja. De hecho, tanto el pasado martes como este miércoles los termómetros no alcanzaron los guarismos previstos por la Agencia Estatal de Meteorología y se quedaron en el entorno de los 30 grados sin subir mucho más allá. Sin embargo, las previsiones para los próximos días resultan mucho menos positivas para aquellos que odian el calor más extremo. Se espera que el mercurio vuelva a ascender a partir de este jueves y que llegue incluso a alcanzar cotas asfixiantes como los 43 grados que se pronostican en algunos puntos de la comunidad autónoma el próximo lunes.

Este fenómeno de altas temperaturas está sufriendo muchas variaciones conforme las jornadas avanzas. En un primer momento tenía una duración más corta y esperaba alcanzar su momento álgido entre el jueves y el viernes en La Rioja. Empezó el lunes con máximas que llegaron a los 36 grados en diferentes enclaves de la comunidad autónoma y el martes se desinfló. De hecho, el mercurio no se elevó por encima de los 30 grados en ningún punto de la región.

Tras ese respiro, la hoja de ruta de la Aemet marcaba un nuevo cambio de tendencia para el martes. Este iba a ser muy acusado, puesto que las máximas para este miércoles se incrementaban hasta los 37 grados en un primer momento. Después, esas expectativas se rebajaron un poco y finalmente la realidad reflejó un incremento de los registros, pero no tan alto como el pronosticado. Las máximas del día, de hecho, sí superaron los 30 grados, pero sin tanto margen.

La Aemet ha ampliado la duración de la ola de calor, al menos, hasta el próximo martes

Así, tras dos jornadas en las que el clima ha dado un pequeño respiro, queda por ver si ahora las previsiones se acaban cumpliendo o no. Si lo hacen, La Rioja afrontará casi una semana completa en la que todos los días el termómetro rondará el entorno de los 40 grados e incluso superará ese registro. De momento, la Aemet ya ha avisado de algo: la ola de calor va a extenderse más tiempo del que estaba previsto. Así, de momento, fija su final el martes, pero deja la puerta abierta a que se pueda prolongar más todavía si los futuros vaticinios así lo aconsejan.

La extiende hasta el martes porque ese es el último día para el que ofrecía sus previsiones este martes. Si eso se acaba confirmando, se extendería un ciclo que tendrá hoy su punto de partida y en el que los registros resultarán muy elevados. Así, por ejemplo, la Aemet prevé para este jueves 40 grados en Calahorra, 39 en Haro y 38 en Logroño. Números muy similares a los que se pronostican tanto para el viernes como para el sábado y que vivirán un nuevo salto a partir del domingo. Para esa jornada las previsiones se disparan, con 42 grados en Calahorra y 41 en Haro y Logroño, pero se quedan por debajo de las estimaciones que se dan para el lunes.

Ese será, si todo se mantiene como hasta ahora, el día más extremo de la ola de calor. Las máximas llegarían a los 43 grados en La Rioja Baja y a los 42 en el centro y La Rioja Baja, pero más llamativas resultarían todavía las mínimas. En algunos casos, los termómetros no bajarían de los 25 grados en todo el día, lo que dificultaría mucho el descanso nocturno en esos puntos. Ya el martes los termómetros volverían a bajar, aunque sin distanciarse demasiado de esa barrera de los 40 grados fijada desde días atrás.

Alerta roja del Gobierno

Ante estas calurosas jornadas, el Gobierno de La Rioja ha activado el nivel de 3 de alerta (de color rojo) del Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas. La Aemet, por su parte, ha fijado por ahora un aviso naranja para hoy en la ribera del Ebro, mientras que en la sierra se mantiene de color amarillo. El viernes, mientras, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología es amarillo para toda la comunidad autónoma.