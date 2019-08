«Es un día de alegría para La Rioja»

Estás firmado. Cuatro fuerzas políticas, ocho puntos (muy desarrollados) de programa, y el compromiso de continuar juntos (incluyendo la prohibición de la moción de censura) hasta dentro de cuatro años.

Así echa a andar la décima legislatura de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la primera que será presidida por una mujer, la primera que no será del Partido Popular en los últimos 24 años. Un relevo político que ha sido muy señalado por todos los firmantes del acuerdo en el acto en el Parlamento: Joaquín Giró (Equo), Raquel Romero (Podemos) Francisco Ocón y Concha Andreu (PSOE) y Diego Mendiola (IU).

Entre todos, se comprometen a mantener la estabilidad de un gobierno del que Andreu se negó a dar muchos detalles por el momento, «al menos hasta que sea presidenta». Mientras, poco será lo que se sabe del gobierno, más allá de lo que ya adelantó este periódico: que Podemos ocupará una de las consejerías del gobierno (Participacion, Cooperación y Derechos) y que ese ejecutivo será paritario entre hombres y mujeres («contándome a mi», puntualizó la futura presidenta).

Leer más Así es el acuerdo de gobernabilidad

No se sabe, así, el número de consejerías (aunque se especula con 9) ni quién la ocupará. Ni siquiera la de Podemos. A Raquel Romero le preguntaron si iba a ser ella, y no quiso aclararlo. «Estamos debatiéndolo en el partido. Es una posibilidad, pero aún no está decidido».

Por lo demás, ninguno de los intervinientes ocultaba que el camino había sido largo y duro. «Respecto a las cuestiones personales, hablamos de la ciudadanía y de lo que necesita la gente que vive en La Rioja» explicaba Raquel Romero. «Aunque en una negociación se pueda a veces ser más duro o simplemente ser firme en las posturas que se defienden, creo que en los consensos y la generosidad y los acuerdos hacen que podamos caminar todas con el mismo pie y hacia una legislatura estable, de izquierdas y de progreso».

Y una legislatura que ya urge porque, se preocupaba Concha Andreu, «tenemos muchas ganas de parar ya el flujo de dinero que se está dando por el gobierno en funciones, que es algo que habrá que estudiar».

Antonio Díaz Uriel Una toma de posesión novedosa El calendario, como anunció este periódico, está fijado. Concha Andreu dará su discurso de investidura (con las mísmas líneas, pero probablemente más corto) el lunes 26. La votación será el martes 27, y la toma de posesión el jueves 29. Y será una toma de posesión novedosa: ni en el Parlamento de La Rioja (que tiene un aforo muy limitado), ni en el monasterio de San Millán, sino al aire libre: en la Plaza del Parlamento. «Queremos darle la importancia que tiene la Cámara legislativa, y esta fachada es tan bonita, recoge tanta historia y tan riojana, quenos ha parecido un lugar extraordinario sentenciaba Andreu.

Tiraba de humor por su parte Romero para recordar el episodio más famoso de las tensas sesiones de investidura («aquella fábula de 'la zorra y el cabrón') con un «hay que leer más a los clásicos». Y también cuando se le preguntó por la difícil relación entre Podemos y IU, las dos fuerzas que se presentaron juntas como Unidas Podemos y que chocaron muy fuertemente tras el no de Romero a Andreu: «No sé, nos tomaremos un café de vez en cuando», decía, refiriéndose a la diputada de IU Henar Moreno.

Más seria estuvo esta última, pero igual de conciliadora. «Es evidente que ha habido diferencias políticas, y por tanto a lo largo de estos meses la relación entre los miembros de Podemos y de IU se han deteriorado. Pero somos personas adultas y maduras que hacemos una apuesta clara por un gobierno que mejore la vida de las riojanas. Este es el compromiso de IU, y como las relaciones personales no son nunca las que deben imperar, nuestro compromiso es hacer lo que nos han mandatado los riojanos que hagamos, intervenir en política para solucionar los problemas de los trabajadores».

Andreu: la obligación de dialogar

La nueva presidenta «in pectore», la socialista Concha Andreu, recordaba de dónde parte todo esto: del resultado de las elecciones de mayo, «que dejó dos cosas claras: que ganó el PSOE, y que la mayoría de la sociedad riojana quería un cambio, que era necesario después de 24 años, progresista y de izquierdas. Hemos tenido que dialogar, escuchar y hacernos cargo de la nueva realidad política de La Rioja».

Sin embargo, reconocía Andreu, «hay que ser realistas, tenemos una situación política en la que tenemos que dialogar. Gracias a eso hemos llegado a un acuerdo, no sólo del programa». «Lo importante», asegura, «era dar la estabilidad a la nueva legislatura, la décima para la CAR. Teníamos que lograr estabilidad para que todas las medidas que nos están esperando pudiéramos ponerlas en marcha y llevarlas a cabo»

Romero (Podemos): «Un día alegre»

«Hoy es un día alegre para La Rioja, firmamos este acuerdo programático y de gobierno», decía Raquel Romero. Es, afirmaba, «un acuerdo generoso, porque solamente la generosidad de todos nos ha llevado a poder firmarlo». «Y es», continúa, «un acuerdo necesario para La Rioja, que acaba con 24 años de gobierno de la derecha, del PP, es un acuerdo que inicia una nueva etapa para la Comunidad Autónoma de La Rioja».

Para Romero, se trata de «un acuerdo muy ambicioso, pero esperamos poder trabajar en conjunto desde el Gobierno y el Parlamento para poder llevar a cabo todas las propuestas que lo recogen». Porque, afirmaba, «todas nuestras propuestas son para transformar, para dejar una impronta duradera en esta comunidad, que ya va siendo hora».

«Esperamos que la ciudadanía riojana se congratule con nosotros de este acuerdo y que lo celebre tal y como lo estamos celebrando nosotros», concluía.

Diego Mendiola (IU): Cumplimiento «estricto» del programa

El coordinador de IU en La Rioja, Diego Mendiola, defendía la decisión de su partido de no entrar en el gobierno sino de quedarse en el Parlamento de La Rioja. «El acuerdo se tienen que fundamentar en el cumplimiento estricto del programa. Nosotros entendemos que a nivel parlamentario se puede hacer un buen trabajo de control, de exigencia y de responsabilidad en las políticas que se lleven a cabo».

Para él, «urgía conformar un gobierno alternativo al Gobierno en funciones del PP. Un día que pasa de ese gobierno es un día perdido. Esperamos y deseamos mucho trabajo, mucha honestidad y mucha suerte a las personas que vayan a desempeñar ese trabajo.