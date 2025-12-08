«Sentí que alguien empujaba la cama» Un seismo de 4,5 con epicentro en Iruña de Oca se apreció a medianoche en varias localidades de La Rioja Alta

Laura Lezana Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:37h. Comenta Compartir

Han sido muchos los riojanos que durante esta medianoche sintieron un temblor mientras se encontraban en sus casas. Se produjo pasados diez minutos de las doce y el movimiento fue notable para los vecinos de Haro y otros pueblos de la zona que compartieron rápidamente imágenes a través de WhatsApp que alertaban de un seísmo por la zona de Vitoria.

El alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, indica que varios vecinos sintieron que se movió la cama. También la alcaldesa de Cihuri, Lidia Martinez, afirma que la gente notó la vibración.

Muchos vecinos, desconcertados, achacaron el movimiento o el ruido que ocasionó a otras situaciones: «Sentí que alguien empujaba la cama», «Yo pensaba que había explotado algún electrodoméstico», «Creía que era mi hermano haciendo el tonto», afirman algunas personas en Haro.

Casalarreina fue otra de las zonas en las que los vecinos sintieron el temblor y lo han compartido en redes sociales afirmando que se trató de «un pequeño susto».

«Sentí una vibración en la cama pero no sabía lo que era. Duró décimas de segundo y vino como un golpecito», explica una vecina de Ollauri en una situación que se ha repetido mucho debido a las horas en las que sucedió.

Tal y como recogen las informaciones actuales, efectivamente se trataba de un terremoto con una magnitud de 4 grados que se dejó notar en la provincia de Álava y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca.