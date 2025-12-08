Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja El seísmo se produjo pasadas las doce de la noche | Centrado en la zona de Iruña de Oca, sus efectos se han notado en toda La Rioja Alta y en menor medida hasta en Logroño

Un terremoto con una magnitud estimada entre 4,5 y 5,5 grados con epicentro en el municipio alavés de Iruña de Oca, se ha dejado sentir esta noche en buena parte de La Rioja. No hay noticias de incidentes significativos ni de daños personales como consecuencia de la sacudida, ocurrida sobre las doce de la noche y cuyos efectos se notaron en mayor o menor medida en la Sonsierra, pero también en localidades de La Rioja Alta y media, como Haro, Nájera, Santo Domingo, Cenicero o Logroño, e incluso en sitios puntuales de La Rioja Baja.

Pasada la una de la madrugada el servicio vasco de emergencias, SOS Deiak, confirmaba que no constaban «daños ni a personas ni bienes». Asimismo, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco trasladó al Ayuntamiento de Vitoria a la una de la madrugada que «no se esperan réplicas y si las hubiera serían de menor magnitud».

Sgún la información del Instituto Geográfico Nacional, estas son las localidades riojanas en las que se ha notado el seismo con más intensidad, junto con la intensidad percibida: Ábalos, Cihuri, Ollauri, San Vicente (3-4), Alfaro, Anguciana, Casalarreina, Logroño (3), Alesanco, Cuzcurrita, Entrena, Haro, Quel (2-3). Muchas otras localidades lo han notado con menor fuerza.

Quienes dormían tal vez no se percataron de lo sucedido, aunque expertos consultados por El Correo explicaron que por el tipo de seísmo y su magnitud aparentemente contenida, los efectos fueron más notorios en el interior de los edificios y, sobre todo, en viviendas de cierta altura, no así a pie la calle, y sobre todo en la zona del epicentro,en la zona central de la vecina Álava.

Un residente del centro de Vitoria relataba esta noche atónito lo sucedido. «Ha sido como un bombazo sin ruido, ha temblado todo el edificio y en mi casa se ha movido toda la cocina y en la habitación, la cama. Se ha notado muchísimo. En mi calle, todo el mundo ha salido a los balcones muy asustados», comentaba con voz temblorosa un vecino de la zona de San Martín. .

Otros en la zona de Sancho el Sabio directamente abandonaron sus viviendas por precaución. «Se ha movido todo el edificio», describió un residente. «Me acababa de meter a dormir y de repente se ha movido la cama», añadía otro. El sonido de las persianas subiéndose se ha repetido durante un largo tiempo en muchos puntos de la provincia.

«Como dos explosiones»

El alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, la localidad más próxima al epicentro del seismo declaraba estar «sorprendido» por lo que había sucedido. Aseguró que en el pueblo se sintieron «como dos explosiones». «Ha sido muy breve», recalcaba. El regidor estaba pendiente de recibir instrucciones sobre como debía de proceder ante un hecho tan poco habitual. Al igual que desde los servicios de emergencias. «Yo estaba viendo una serie en el ordenador con los cascos y he saltado de repente porque se movía la mesa», relataba en primera persona.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el terremoto se produjo a una profundidad «muy superficial», de 5 kilómetros. Eso sí, la magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas, a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o a medida que otras agencias emitan su informe.

El mayor temblor desde 1967

La última referencia que se tiene de un temblor de este calibre data del 13 de agosto de 1967. Álava se encuentra en una zona media de riesgo de este tipo de fenómenos geológicos, según apuntan los expertos. Otro gran movimiento telúrico se produjo en Arnedo el 18 de marzo de 1817 y fue de intensidad VIII (similar a la categorización actual), pero fue sentido en prácticamente toda la mitad norte del país.

No se trata de un caso aislado. En las últimas semanas se han registrado dos terremotos en la zona de Iruña de Oca. Aunque este último episodio ha sido el más fuerte y se ha hecho notar en más zonas del territorio. En esta ocasión, la poca profundidad del terremoto ha hecho que se haya sentido con más virulencia en las localidades afectadas. Pese a su impacto, está catalogado como un terremoto ligero, el tercer nivel en una tabla de ocho categorías.

Ni tampoco un caso que haya afectado únicamente al territorio alavés, dado que también se han registrado terremotos en otros puntos del país. Según informa el IGN, en estos momentos «se registra una constante actividad sísmica en diversas zonas de España». Un escenario que ha motivado que «los organismos encargados de monitorear los movimientos telúricos mantengan una vigilancia constante». Sin ir más lejos, hace dos días en Málaga se alertó en seísmo de magnitud 4,9. No obstante, las zonas de relativa actividad sísmica en la península son Galicia y el Pirineo, esta última debido a que hace millones de años fue una zona de contacto entre la subplaca ibérica y la europea.

