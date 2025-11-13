'Family offices', la respuesta experta a la hora de tomar decisiones financieras

Esta cuarta y última jornada de Foro Rioja ha servido para hablar de la estructura, las oportunidades y los desafíos actuales de los 'family offices'.

El Foro Rioja de Innovación Financiera y Empresarial reflexionó en su cuarta y última jornada sobre el funcionamiento de las entidades privadas dedicadas a gestionar el patrimonio de familias de alto poder adquisitivo, separando el patrimonio empresarial del personal ('family offices'). En la jornada, que contó con la organización de UNIR, el Gobierno de La Rioja y Ricari, se dieron cita voces expertas que explicaron de primera mano la estructura, las oportunidades y desafíos actuales de los 'family offices'.

El director general de Empresas, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, incidió en la singularidad regional, donde la empresa familiar «representa cerca del 90% del tejido empresarial, genera siete de cada diez empleos y aporta aproximadamente el 60% del VAB (Valor Agregado Bruto)». Para Lázaro la empresa familiar «constituye uno de los pilares de nuestra economía y, por ende, de nuestra identidad», por lo que hay que «dotarlas de herramientas para seguir prosperando».

«Los 'family offices' surgen como una respuesta innovadora para gestionar de manera profesional y estratégica el patrimonio de familias empresarias», que les permiten separar el patrimonio empresarial del financiero, a la vez que «diversificar activos, incorporar talento especializado y garantizar que los valores que han sostenido a nuestras empresas durante generaciones no solo se mantengan, sino que se multipliquen».

Lázaro señaló que La Rioja tiene «un futuro prometedor» con previsiones de crecimiento económico positivas y «con un tejido empresarial que ha demostrado su capacidad de adaptación y su compromiso». Valoró que este foro haya sido un «ejemplo de colaboración institucional y empresarial», donde han sumado esfuerzos Gobierno, UNIR y Ricari, lo que demuestra que «cuando las instituciones, la academia y el tejido empresarial trabajan juntos, se generan espacios que fortalecen nuestro futuro colectivo».

Este espíritu de cooperación también fue destacado por Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR, que reforzó la vinculación de la universidad con La Rioja y su interés por «transferir a la sociedad nuestro conocimiento y nuestra investigación» y eso pasa por trabajar «en cuestiones que preocupan a nuestra sociedad». De ahí surgieron estas jornadas. «Cuando comenzamos este foro nuestro objetivo era fomentar nuevas fórmulas de inversión y de atracción de la inversión. En los primeros seis meses de 2025 nos hemos convertido en la tercera región de España, por detrás de Madrid y de Cataluña, en términos de inversión extranjera».

«UNIR siempre estará al servicio de aportar todo lo que pueda, que es poco en comparación con todo lo que esta comunidad nos ha dado, para continuar trabajando por el conjunto de las empresas de nuestra región».

En la clausura de la jornada, Víctor de Pablo, director gerente de Ricari, puso el acento en la colaboración público-privado, porque «es el camino que todos debemos seguir» y ahondó en la necesidad de seguir reforzando la marca Rioja. Consideró que una buena manera de hacerlo es a través de foros como este, que «deben servir de punto de encuentro para las administraciones, para la comunidad educativa y para el tejido empresarial». De Pablo aseguró que «todos, incluidos los activos financieros, somos parte o actores de un mismo ecosistema» y vaticinó que si bien le tocó cerrar formalmente este foro, «esto no es un punto final, sino un punto y seguido. Vamos a seguir colaborando y trabajando para que estos puntos de encuentro no sean ocasiones, sino recurrentes».