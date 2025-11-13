Virginia Ducrós Sáenz Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Pedro Domínguez se incorporó al Grupo Palacios Alimentación, del que es en la actualidad su director general, en 1998. La firma asentada en Albelda nació en 1960 como una carnicería, que veintidós años más tarde evolucionó como proyecto industrial. Hoy en día cuenta con más de 1.200 empleados. Su primera aproximación a los 'family offices' se produjo hace 27 años. «El objetivo era tener una estructura fiscal eficiente que nos permitiera gestionar el patrimonio empresarial y una diversificación».

El resultado: la conversión de una compañía cárnica en una compañía de comida preparada en 1999. Hoy «nuestra división cárnica es la más pequeña del grupo. De los 400 millones que facturamos, las divisiones de comida preparada son las más importantes». A pesar de los cambios de titularidad, hasta en cinco ocasiones, «la estrategia, la esencia de una empresa familiar, los valores y el compromiso con el proyecto han sido siempre los mismos. El centro de decisión está aquí».

Cuando la familia Palacios dejó la propiedad en 2009, «fue una oportunidad para el equipo directivo. Para nosotros el capital riesgo siempre ha sido un instrumento que nos ha permitido mantener el proyecto empresarial que era nuestro sueño». Reconoció que una compañía «tiene que ser sostenible por sí sola financieramente».

Palacios partió de una compañía donde el grueso de sus ventas era en España y en retail; «hoy un 35% de nuestro negocio está fuera de España y nuestro 'business plan' para los próximos años es que aumente al 50% y pasar de los 500 millones de facturación». Tienen el reto de estar «constantemente replanteando la estrategia», pero seguirán apostando por «familias de productos que el consumidor moderno demande».