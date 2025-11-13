Virginia Ducrós Sáenz Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

El consejero director general de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez-Quiñones, comenzó su ponencia haciendo una diferencia entre 'family offices'y empresa familiar. El primer término, señaló, «hace referencia a una organización que crea la propia familia para gestionar su patrimonio y proyectarlo hacia las futuras generaciones», mientras que la segunda es aquella empresa «en la que la familia tiene la mayoría del capital, ejerce el liderazgo y el control, y gestiona el día a día de la compañía». En todo caso, los 'family offices' realizan esa gestión conforme a los valores de la empresa. «Esto no es simplemente hacer inversiones financieras o inmobiliarias; no es mantener y hacer crecer el patrimonio a medio y largo plazo de cualquier forma. Es fundamental definir esos valores, que sean sostenibles y, por supuesto, rentables».

En España, las principales inversiones de estos 'family offices' son inmobiliarias (44%), mientras que «en los internacionales apenas llegan al 14%»; los activos financieros ocupan el segundo lugar. Además, Sánchez-Quiñones constató que «las grandes fuentes de ahorro de las últimas décadas están desapareciendo».

Aconsejó que cada familia establezca cuál va a ser su pirámide de inversión y que «no trabaje solo con una entidad», pero sí es fundamental «tener una visión clara de toda la inversión financiera unificada y, por tanto, este es uno de los servicios que puede ofrecer la banca privada; una visión unificada del conjunto del patrimonio». Y concluyó afirmando que «el 'family office' puede ser o todo interno, que no es recomendable, o utilizar todos los servicios que ofrece la banca privada y ahorrarse costes y no tener esa ligazón que le pueda dificultar a futuro cambiar».