LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Sánchez-Quiñones. UNIR

Jesús Sánchez-Quiñones

Consejero director general de Renta 4 Banco
«No es recomendable que una familia trabaje solo con una entidad»

Este experto aseguró que las principales inversiones de los'family offices' españoles son inmobiliarias

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:30

Comenta

El consejero director general de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez-Quiñones, comenzó su ponencia haciendo una diferencia entre 'family offices'y empresa familiar. El primer término, señaló, «hace referencia a una organización que crea la propia familia para gestionar su patrimonio y proyectarlo hacia las futuras generaciones», mientras que la segunda es aquella empresa «en la que la familia tiene la mayoría del capital, ejerce el liderazgo y el control, y gestiona el día a día de la compañía». En todo caso, los 'family offices' realizan esa gestión conforme a los valores de la empresa. «Esto no es simplemente hacer inversiones financieras o inmobiliarias; no es mantener y hacer crecer el patrimonio a medio y largo plazo de cualquier forma. Es fundamental definir esos valores, que sean sostenibles y, por supuesto, rentables».

En España, las principales inversiones de estos 'family offices' son inmobiliarias (44%), mientras que «en los internacionales apenas llegan al 14%»; los activos financieros ocupan el segundo lugar. Además, Sánchez-Quiñones constató que «las grandes fuentes de ahorro de las últimas décadas están desapareciendo».

Aconsejó que cada familia establezca cuál va a ser su pirámide de inversión y que «no trabaje solo con una entidad», pero sí es fundamental «tener una visión clara de toda la inversión financiera unificada y, por tanto, este es uno de los servicios que puede ofrecer la banca privada; una visión unificada del conjunto del patrimonio». Y concluyó afirmando que «el 'family office' puede ser o todo interno, que no es recomendable, o utilizar todos los servicios que ofrece la banca privada y ahorrarse costes y no tener esa ligazón que le pueda dificultar a futuro cambiar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  2. 2

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  3. 3

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  4. 4

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  7. 7 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  8. 8 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  9. 9

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  10. 10

    En el nombre del padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No es recomendable que una familia trabaje solo con una entidad»

«No es recomendable que una familia trabaje solo con una entidad»