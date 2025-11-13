Virginia Ducrós Sáenz Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

Carlos Tejerizo, Head of WM Spain en Luxemburgo, Indosuez Wealth Management, se refirió a los 'family offices'no como entidades aparte, sino como divisiones que las familias organizan «dentro de su protocolo familiar, para hacer una diferenciación entre la empresa familiar y sus inversiones financieras, inmobiliarias o en otras empresas». Se centró en los 'single family offices', que van en consonancia de lo que querrá la familia a largo plazo, con una gestión global de todo el patrimonio, una estructura interna bastante estable e independiente. Aunque presentan sus desventajas: coste elevado –estructura profesional propia– o capacidades limitadas internamente –es imposible contar con expertos en todos los mercados–.

Por ello, Tejerizo habló también de las entidades especializadas en asesoramiento financiero para las familias, donde se englobaría él. «Nos orientamos más a la inversión financiera en general. Tenemos acceso a muchos productos financieros y contamos con especialistas, lo que nos permite acometer procesos eficientes y escalar». No obstante, entre sus inconvenientes estaría el alcance, más centrado en inversiones, la menor capacidad para gestionar dinámicas familiares y más limitaciones para la personalización total del producto.

Por ello, reconoció que al final se tiende hacia un modelo híbrido. Los 'family offices' actúan como «el director de orquesta del patrimonio familiar. Definen la estrategia global y coordinan a todos los proveedores financieros externos, reduciendo riesgos y evitando conflictos de interés y garantizando que las decisiones estén alineadas con los valores y el legado familiar. Y nos utilizan a las entidades financieras especializadas como plataforma para determinadas gestiones».