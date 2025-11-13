LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Tejerizo. UNIR

Carlos Tejerizo

Head of VM Spain en Luxemburgo, Indosuez Wealth Manag
El modelo híbrido: 'family offices' y entidades financieras especializadas

Esta fórmula reduce riesgos y garantiza que las decisiones estén alineadas con los valores de la empresa familiar

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Carlos Tejerizo, Head of WM Spain en Luxemburgo, Indosuez Wealth Management, se refirió a los 'family offices'no como entidades aparte, sino como divisiones que las familias organizan «dentro de su protocolo familiar, para hacer una diferenciación entre la empresa familiar y sus inversiones financieras, inmobiliarias o en otras empresas». Se centró en los 'single family offices', que van en consonancia de lo que querrá la familia a largo plazo, con una gestión global de todo el patrimonio, una estructura interna bastante estable e independiente. Aunque presentan sus desventajas: coste elevado –estructura profesional propia– o capacidades limitadas internamente –es imposible contar con expertos en todos los mercados–.

Por ello, Tejerizo habló también de las entidades especializadas en asesoramiento financiero para las familias, donde se englobaría él. «Nos orientamos más a la inversión financiera en general. Tenemos acceso a muchos productos financieros y contamos con especialistas, lo que nos permite acometer procesos eficientes y escalar». No obstante, entre sus inconvenientes estaría el alcance, más centrado en inversiones, la menor capacidad para gestionar dinámicas familiares y más limitaciones para la personalización total del producto.

Por ello, reconoció que al final se tiende hacia un modelo híbrido. Los 'family offices' actúan como «el director de orquesta del patrimonio familiar. Definen la estrategia global y coordinan a todos los proveedores financieros externos, reduciendo riesgos y evitando conflictos de interés y garantizando que las decisiones estén alineadas con los valores y el legado familiar. Y nos utilizan a las entidades financieras especializadas como plataforma para determinadas gestiones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  2. 2

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  3. 3

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  4. 4

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  7. 7 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  8. 8 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  9. 9

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  10. 10

    En el nombre del padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El modelo híbrido: 'family offices' y entidades financieras especializadas

El modelo híbrido: &#039;family offices&#039; y entidades financieras especializadas