Gurutze Frades apenas dio opción a sus rivales este domingo. Enseguida se comprobó que era la más fuerte de todas las competidoras de la Media Maratón de La Rioja y nadie pudo discutirle el triunfo a esta triatleta especializada en las distancias del 'Ironman'. «Son las primeras competiciones del año y estoy contenta», resumió la vizcaína al ser preguntada por las sensaciones que había tenido durante la prueba.

Nacida en Durango en 1981, Frades se ha acostumbrado a acumular triunfos en Logroño. No en vano, hace solo unas semana se alzó con la victoria en el 10K de la XV Carrera Campus Universidad de La Rioja. Está compitiendo en la región porque lleva «unos meses» entrenando en Santurdejo y su entorno. «Mi padre y parte de mi familia son riojanos y por eso estoy allí», cuenta la triatleta profesional a quien estas competiciones le sirven como preparación para su especialidad. «Ahora me queda toda la temporada de mis competiciones», exponía tras cruzar la meta como ganadora.

Pese al esfuerzo realizado, a Frades no le costaba dibujar una sonrisa en su rostro al cruzar la meta. Todo le parecía bien. «Ha sido una prueba muy bonita, con muy buenas calles y ha hecho un buen día», enumeraba. «Aparte de eso, estoy muy contenta de haber corrido rápido pese a haber estado mucho rato sola», añadía.

La vizcaína sí había podido compartir la primera mitad de la competición con otros corredores, la mayoría participantes en la prueba de 11 kilómetros. «Cuando estos han terminado de correr, me he quedado primero junto a otro corredor y después sola», exponía la competidora, para la que las altas temperaturas no habían supuesto un contratiempo. «Hacía calor desde la mañana, pero era algo con lo que contábamos porque ya estaba previsto y, además, durante el recorrido había mucha agua para refrescarnos», analizó. «Yo he corrido muy a gusto», sentenció.

«Bonito día»

No en vano, desde el principio Frades se mostró como la más fuerte de la prueba y supo adaptarse a la perfección al circuito. «No es muy rápido porque tiene muchos 'subes y bajas', pero ha sido un bonito día», reiteró la triatleta, quien no sabe todavía si el año que viene volverá a repetir experiencia en la Media Maratón de La Rioja. Todavía queda mucho tiempo, y muchas citas, para llegar a eso y plantearse qué hará y qué no. «Me queda toda la temporada de mis competiciones, pero a mí siempre me gusta participar en este tipo de carreras», certificó la ganadora de la prueba de este año.

Si regresa o no, dependerá de ella, pero si finalmente decide participar en la edición del año que viene de esta media maratón se enfrentará al reto complicado de repetir victoria. «Mantener el primer puesto siempre es difícil», señala una atleta que, de momento, puede disfrutar tranquila del éxito obtenido este año.

Esther Rodríguez Primera clasificada riojana «Me he podido gestionar, disfrutar de la carrera y sonreír a la gente»

Ampliar Esther Rodríguez, a su llegada a la línea de meta de la Media Maratón de La Rioja. Justo Rodríguez

Lejos de sentirse decepcionada por no haber podido ganar, Esther Rodríguez sonreía sin parar tras cruzar la meta porque sus sensaciones habían sido buenas a pesar de la dureza de la prueba. «Es el primer día que hace calor y el circuito tampoco es fácil, pero siempre que corro en Logroño, mi ciudad, se me pone la piel de gallina», asegura la segunda clasificada.

Rodríguez reconoce igualmente que acudía con ciertas dudas por haber competido en el Campeonato de España de 50 kilómetros hace solo tres semanas. «He salido con cuidado porque no sabía cómo iba a responder el cuerpo, pero sorprendentemente me he encontrado muy bien», se congratulaba para admitir después que era consciente de la superioridad de Frades. «Ni he intentado ir a por ella, he ido a lo mío desde el principio y eso me ha permitido poder gestionarme, disfrutar de la carrera y sonreír a la gente», analiza. «Es lo que siempre se busca pero nunca se consigue porque vas con el gancho; pero hoy he disfrutado mucho», finaliza sin perder la sonrisa.