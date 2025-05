Iván Asensio y Gurutze Frades estrenan podio en la Media Maratón de La Rioja

César Álvarez Logroño Domingo, 25 de mayo 2025, 12:26 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

Iván Asensio y Gurutze Frades han sumado este domingo sus nombres al palmarés de la Media Maratón de La Rioja. Ellos han sido los ganadores de la edición número 33 que organiza Diario LA RIOJA y que, después de varias ediciones, ha vuelto a acercarse al millar de corredores.

Iván Asensio ha ganado después de realizar una carrera muy inteligente. No se ha expuesto hasta los últimos kilómetros, dejando que el desgaste lo hicieran los que finalmente han sido sus compañeros de podio y los ganadores de la carrera 11K. Hasta el kilómetro 15 no ha comenzado su ataque. Ha realizado una carrera de menos a más en un circuito que, al ser su primera participación no conocía, le ha gustado, según ha afirmado nada más cruzar la línea de meta.

En las zonas más duras del circuito es donde Asensio ha aprovechado para colocarse en cabeza, superando rivales hasta alcanzar primero a Youssef Chelh, que ha sido tercero, y Nacho García, primer riojano y segundo de la general. Desde que el finalmente ganador se ha colocado al frente de la carrera no ha visto peligrar su posición y ha cruzado la meta con un tiempo de 1h12:16, lo que suponen 45 segundo menos que el invertido por Nacho García (1h13:01), que ha pagado su esfuerzo y al llegar ha tenido que ser atendido por Cruz Roja. Afortunadamente, se ha recuperado. Chelh ha terminado en 1h13:34.

En la carrera femenina, Gurutze Frades, vizcaína afincada en Santurdejo por cuestiones laborales, ha ganado con absoluta solvencia. Tras completar gran parte del circuito acompañada por un grupo de hombres el duelo con la riojana Esther Rodríguez solo se ha planteado en los primeros kilómetros. La atleta vasca ha concluido en 1h19:44, mientras que la riojana ha necesitado dos minutos más (1h21:53). El tercer puesto ha sido para la logroñesa Gema Olave, que en ningún momento ha tenido opciones de mejorar su posición y ha concluido en un tiempo de 1h29:02.

El carácter popular de la carrera ha propiciado, como ocurre siempre en este tipo de pruebas, que haya habido numerosos doblados. De hecho, en el kilómetro 17,5, cuando los primeros de la media se dirigían ya hacia la meta, doblaban a corredores de la 11K que aún les faltaban tres kilómetros para llegar.