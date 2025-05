Moreno: «No sabía cómo llegaba, pero el cuerpo ha estado perfecto»

Luismi Cámara Logroño Domingo, 25 de mayo 2025, 16:12 Comenta Compartir

Era poco más de las 10.30 y el sol junto al calor ya eran protagonista en la recta de Muro de la Mata. Poco le importaba a un Óscar Moreno que cruzaba feliz la meta tras acabar primero la carrera de 11K con un tiempo de 38 minutos y cuatro segundos. El logroñés ya había corrido en los dos formatos de la Media Maratón de La Rioja, pero era la primera vez que lograba imponerse en la veterana carrera. Casi sin recuperar el aliento aunque sin perder la sonrisa era asaltado por los periodistas. Se mostraba «muy contento», aunque reconocía que había «sufrido un poco porque hacía un poquito de calor». «Pero muy bien, muy bien, muy bien», repetía el feliz atleta.

La victoria de Moreno fue inapelable ya que entró en meta con casi medio minuto de renta con respecto al segundo, Sergio Tejada. «He llegado destacado, me he juntado con el grupo de los de la Media Maratón que iba en cabeza. He pensado 'me agarro a ellos' porque iban fuerte y quería llegar hasta donde llegara. Y así he ido con ellos hasta aquí, hasta la entrada meta, y he llegado con algo de ventaja». Y, a partir de ahí, satisfacción. «Mucha, mucha, mucha».

Cierto es que el joven atleta tenía dudas de cómo le saldría la carrera. «No sabía cómo llegaba hoy, si iba a estar muy bien preparado o no. Y la verdad que el cuerpo ha respondido perfecto», se congratulaba Óscar. Y eso que «ha salido un día de mucho calor, sobre todo después de unos meses en los que no estamos acostumbrados a tanto sol. Llevamos una temporada un poco mala y el cuerpo aún no está acostumbrado, si te pilla en verano este día es casi fresco, pero nos has pillado así un poco a contrapié».

Estaba radiante el ganador de la 11K, «feliz» de correr en su casa, donde «se corre siempre feliz». «Además hoy había bastante animación en cada curva», añadía. Por último, valoraba la condición de popular de la prueba porque «si es una prueba un poco más federada, te da un poco el miedo a apuntarte. De esta forma, viene gente de todos los niveles, a disfrutar, a pasar la mañana, o como reto, y así viene todo el mundo. Y, al final, la familia viene a apoyarles y es guay».

Vidondo: «No ha salido como esperaba»

En once kilómetros Maialen Vidondo pasó por muchas dificultades, aunque la recompensa del triunfo le compensó tras una prueba que le ha resultado «muy dura».

La atleta del Cafelito Runners llegó a meta tras completar la 11K en 48 minutos y 45 segundos. Levantó la cinta de meta con energía, las pocas que le quedaban. La navarra afincada en Logroño estaba «muy contenta» tras concluir una gran remontada en el tramo final. «La carrera no ha salido como esperaba –analizaba–, porque en el kilómetro siete me ha dado el flato y he tenido que pararme. Me han pasado la segunda y la tercera, y ahí he dicho, 'mira, ya está'. Y he vuelto, he encontrado mi ritmo y las he cogido justo aquí ya, en Gran Vía».

El calor endureció la prueba, pero Vidondo sufrió más por «las cuestas. Se me han hecho horrorosas las cuestas, una barbaridad». Sin embargo, destacó que la carrera –«nunca la había corrido», desveló– había sido «muy chula.

Ganó la 11K pero reconoció que le gustaría «haber hecho la media, pero bueno, como he tenido unas carreras antes, tenía las piernas muy cargadas, me dije, que lo mejor era hacer esta».

Maialen disputó hace apenas dos semanas La Rioja Ultratrail, «y mis piernas lo notan todavía. Voy un poco a la locura, porque no me preparo los retos. Yo me apunto, pero no apunto más para adelante». Aun así, su exigencia era máxima y contaba con hacer «mucho mejor tiempo». «Es verdad que empecé a correr y el primer kilómetro es como que no te enteras. Ya en el tercer y cuarto, he visto que no estaba carburando igual. Además me tiene que bajar justo la regla y eso nos afecta un montón a las chicas. Pero, bueno, lo importante es disfrutar. Para el tiempo al final ya habrá más carreras», analizó en meta la vencedora.

Ahora bien, destacaba el subidón que supone ganar remontando en el tramo último: «Al final me he dicho 'no te pegues el sprint'. Intenta coger el ritmo y controlar el flato con la respiración. Lo he conseguido. Y ya he visto que me quedaban fuerzas y he tirado hasta el final».