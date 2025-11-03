Un nuevo escenario para la SD Logronés

A lo largo de una temporada, un equipo de fútbol va enfrentándose a diferentes escenarios. Los resultados, las sensaciones o el estado de forma de ... los jugadores hacen que el curso se divida en pequeñas etapas que llegan en forma de retos para superar. Pues bien, la SD Logroñés afronta ahora una de esas etapas nuevas, ya que por primera vez en la campaña los riojanos han encajado dos derrotas consecutivas: la del martes frente al Racing de Santander en la Copa del Rey y la del sábado contra el Tudelano en la liga.

La situación no es preocupante, ni mucho menos. En el encuentro ante el Racing, la derrota entraba dentro de cualquier plan dada la entidad del rival, el líder de Segunda División. Ese duelo era para disfrutar y para tratar de dar la sorpresa, algo que no se consiguió a pesar de que el equipo dio una buena imagen. Tudela, por su parte, también se presentaba como un feudo complicado para sumar. El bloque local está rindiendo a un nivel muy alto esta temporada de la mano de Héctor Urquía, pero a la Sociedad le queda la espinita clavada de haber hecho una primera parte bastante buena y no haber podido transformar esa superioridad futbolística en el resultado a través de uno o más goles.

Lo de la segunda mitad fue otra historia, puesto que la fragilidad defensiva de los riojanos provocó que encajaran tres goles evitables ante un rival que hizo aquello que a la SDL le faltó en el primer tiempo: aprovechar las oportunidades de las que gozó para llevarse el triunfo frente a los riojanos.

Pese a lo abultado del resultado, 3-0, Adrián Cantabrana sacó conclusiones positivas tras el enfrentamiento. Como era de esperar, al técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés le gustó, y mucho, lo que vio de su equipo antes del descanso. «Creo que hemos hecho una primera parte muy buena», opinó. «Hemos buscado, hemos apretado, hemos robado», enumeró antes de hacer su valoración de un segundo tiempo en el que no vio a sus pupilos por debajo del rival. «Creo que hemos hecho una segunda parte seria y en ningún momento le hemos perdido la cara al partido», consideró.

Reconoció Adrián Cantabrana que «hay que mejorar» para que el rival no genere las ocasiones como las que dieron origen a los tres goles del sábado, pero más allá de eso al técnico le gustó tanto la actitud de sus jugadores como de los aficionados que se acercaron a Tudela para animar al conjunto logroñés. «En un día en el que el equipo lo ha necesitado, han estado apretando con 1-0, con 2-0 y con 3-0 en contra», se congratuló. «Los chicos se lo merecen y hoy (por este sábado) que el resultado nos duele a todos, la afición ha estado ahí y hay que agradecérselo», sintetizó Cantabrana.