Kike Royo trata de despejar el esférico en el partido ante el Tudelano. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

Un nuevo escenario para la SD Logronés

Los blanquirrojos encajan por primera vez en la temporada dos derrotas consecutivas, la del Racing en Copa y la del Tudelano en la liga

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

A lo largo de una temporada, un equipo de fútbol va enfrentándose a diferentes escenarios. Los resultados, las sensaciones o el estado de forma de ... los jugadores hacen que el curso se divida en pequeñas etapas que llegan en forma de retos para superar. Pues bien, la SD Logroñés afronta ahora una de esas etapas nuevas, ya que por primera vez en la campaña los riojanos han encajado dos derrotas consecutivas: la del martes frente al Racing de Santander en la Copa del Rey y la del sábado contra el Tudelano en la liga.

