La SD Logroñés se duerme en Tudela

Un centro. Una jugada mal defendida. Un remate del delantero rival en el área pequeña a puerta vacía. Esa fue la secuencia del gol con ... el que el Tudelano encarriló este sábado su victoria contra la Sociedad Deportiva Logroñés. En unos segundos, los blanquirrojos mandaron al traste el buen trabajo que habían realizado hasta ese momento y los navarros pusieron a su favor un partido que ya no se les iba a marchar.

Esos segundos cambiaron el rumbo del duelo. Porque hasta ese momento, la Sociedad se había mostrado más cómoda sobre el césped del Ciudad de Tudela que sus oponentes. Los logroñeses habían defendido con seriedad, se habían hecho los dueños del centro del campo gracias al gran trabajo de Diego Núñez y David Sánchez y habían incluso generado las mejores oportunidades para haberse adelantado en el marcador. Buenas sensaciones, pero sin reflejo en el resultado. Y eso, el resultado, es lo más importante en esto del fútbol o, al menos, es el que decide quién se marcha a casa con la sonrisa del triunfo y quién lo hace con la decepción de la derrota. Este sábado, a la SDL le tocó jugar ese segundo papel. El más desagradable.

Los de Cantabrana se encontraron de inicio con un rival mandón, que quería el balón y que avisó con un centro al área de Alayeto y con un remate de Taz. Ante esas intenciones locales, la Sociedad no tardó en responder. Presionó bien, robó varios balones en el campo contrario y, cuando sus oponentes buscaban el fútbol directo hacia Taz, tanto Lecea como Zubiri respondían con contundencia. Así, todo parecía controlado en defensa, mientras que en ataque los blanquirrojos intentaban sacar partido de los centros laterales de Lazkano o Hualde y de la aparición desde segunda línea de futbolistas como Núñez y David Sánchez. Este último dispuso de la mejor ocasión antes del intermedio. Él mismo robó en campo rival y se fabricó una jugada que acabó con un disparo potente y con la certera respuesta de Yoel.

Tudelano Yoel, Dufur, Asier, Monreal, Iker Bachiller, Alonso (Kessas, m. 79), Albín, Santigosa (Moreno, m,. 79), Aparicio (Lorenzo, m, 67), Alayeto (Bonilla, m. 73) y Taz (Isaac, m. 73). 3 - 0 SD Logroñés Kike Royo, Lazkano, Lecea, Zubiri, Hualde, Núñez (Joselu, m. 67), David Sánchez (Santafé, m. 85), Aguinaga (Olarra, m. 45), Sergio Gil, Bilal (Khitthi, m. 80) y Dani Fernández (Moha, m. 80). Goles: 1-0, m. 49, Taz se adelanta a Royo y manda a la red un centro de Bachiller; 2-0, m. 63, Asier resuelve en el segundo palo un barullo; 3-0, m. 75, Santigosa, casi sin querer, sentencia.

Árbitro: Amarillas a los locales Dufur, Alonso, Santigosa, Alayeto y Taz; y a los visitantes Lecea y Núñez. Expulsó a Adrián Cantabrana.

A esa oportunidad clara se le sumaron varios acercamientos peligrosos, pero ninguno sirvió para abrir la contienda. La superioridad riojana no quedaba plasmada en el marcador y el Tudelano aprovechó los primeros compases del segundo acto para darle la vuelta a las sensaciones del choque y para amasar su triunfo. El punto de inflexión llegó en el minuto 49. Esos segundos decisivos en los que Iker Bachiller centró, Taz se adelantó a Royo y su remate, de cabeza, acabó en la red.

La Sociedad acusó ese golpe en exceso. El gol trastocó a los riojanos, que no supieron reaccionar y encima pagaron con dos goles más en contra su fragilidad defensiva a balón parado. No en vano, el 2-0 y el 3-0 llegaron de un modo parecido. Uno tras un córner y otro tras una falta lateral. En el primero nadie logró despejar y Ander apareció en el segundo palo para anotar. En el segundo, Royo sí despejó, pero el esférico golpeó en Santigosa y acabó entrando en la red. En los dos protestaron los jugadores visitantes, pero en ninguno de ellos el árbitro hizo caso a sus peticiones. Encuentro totalmente sentenciado y jarro de agua fría para la SDL.

Tras el 3-0 restaba todavía más de un cuarto de hora para finalizar el enfrentamiento, pero ya no había nada en juego. El Tudelano tenía por objetivo que el tiempo pasara cuanto antes para celebrar su importante victoria, mientras que el deseo de la Sociedad era parecido, que el encuentro acabara, pero en su caso para no acumular más malas noticias en forma de tarjetas o lesiones inoportunas. Cantabrana, que había sido expulsado en el tramo final del primer acto, utilizó esos minutos postreros para dar descanso a futbolistas importantes y para dar unos minutos a otros que han gozado de menos protagonismo hasta la fecha, como Santafé o Khitthi.

El pitido final puso la conclusión a un choque en el que la Sociedad Deportiva Logroñés se marchó con la sensación de no haber podido aprovechar la primera parte para haber tomado una ventaja que había merecido y con el lamento de esa segunda parte en la que se vieron superados por sus rivales. Aprendizaje para el futuro.