Sergio Gil, en una imagen de archivo. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés se duerme en Tudela

Tras una buena primera parte, los blanquirrojos pagan con una abultada derrota su mal segundo acto

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Un centro. Una jugada mal defendida. Un remate del delantero rival en el área pequeña a puerta vacía. Esa fue la secuencia del gol con ... el que el Tudelano encarriló este sábado su victoria contra la Sociedad Deportiva Logroñés. En unos segundos, los blanquirrojos mandaron al traste el buen trabajo que habían realizado hasta ese momento y los navarros pusieron a su favor un partido que ya no se les iba a marchar.

