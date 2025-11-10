La lucha por los primeros puestos se comprime: media liga en cinco puntos

La lucha por las primeras posiciones de la tabla del grupo 2 de Segunda Federación se empareja más a medida que los partidos se ... suceden. Así queda patente tras los duelos de este fin de semana que han provocado que la mitad de los equipos de la competición estén separados por únicamente cinco puntos. Esa es la distancia que hay entre el Sestao River, nuevo líder, y la Unión Deportiva Logroñés, que ha descendido hasta la novena plaza tras perder en Las Llanas.

La igualdad es tal que una victoria de la UDL en Sestao le hubiera llevado hasta el tercer puesto de la tabla, pero la derrota le hizo retroceder hasta el noveno. Aun así, los de Unai Mendia ven la quinta plaza a solo dos puntos, por lo que cualquier buena racha de resultados hará que asciendan numerosos puestos en la clasificación.

Eso le sucede tanto a los blanquirrojos como al resto de los clubes inmersos en esa lucha por las plazas cabeceras. Una buena dinámica como la que atraviesa el Sestao (cuatro triunfos consecutivos) puede aupar a cualquiera hasta el liderato y una dinámica dubitativa provocaría una notable pérdida de posiciones.

Uno de los conjuntos que ha salido más beneficiado de la jornada de este fin de semana es la Sociedad Deportiva Logroñés. Los de Adrián Cantabrana se impusieron al Náxara y con esos tres puntos ascendieron hasta la quinta posición del grupo, es decir, regresan a los puestos que dan derecho a jugar el 'play off' de ascenso a Primera Federación. Los blanquirrojos se quedan así a solo tres puntos del liderato y a dos del trío que se sitúa justo detrás del Sestao: el Utebo, que no pudo pasar del empate frente al Beasain; el Tudelano, que perdió contra el Alavés B y se despidió así del liderato; y el Gernika, que sigue mostrando su solidez con una victoria ante el Ebro.

Entre la SDL y la UDL hay cuatro puestos de diferencia. Entre medio de ambos equipos logroñeses están, además del citado Alavés B, otros dos candidatos al ascenso, el Amorebieta y el Real Unión. Ambos bajaron la pasada temporada de Primera Federación e ingresaban en la cuarta categoría del balompié nacional con el objetivo de recuperar cuanto antes la categoría perdida. De momento, a ambos les está costando pese a haber ganado en sus últimos duelos. Los de Irún vencieron al Basconia y los de Urritxe, al Deportivo Aragón.