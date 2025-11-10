LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iñaki intenta irse de Montero en Las Llanas. Agencia LOF

Fútbol | Segunda Federación

La lucha por los primeros puestos se comprime: media liga en cinco puntos

Entre el nuevo líder, el Sestao River, y la UD Logroñés, que baja hasta el noveno puesto, hay menos de dos partidos de distancia

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La lucha por las primeras posiciones de la tabla del grupo 2 de Segunda Federación se empareja más a medida que los partidos se ... suceden. Así queda patente tras los duelos de este fin de semana que han provocado que la mitad de los equipos de la competición estén separados por únicamente cinco puntos. Esa es la distancia que hay entre el Sestao River, nuevo líder, y la Unión Deportiva Logroñés, que ha descendido hasta la novena plaza tras perder en Las Llanas.

