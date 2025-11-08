LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Gil dispara para hacer el 1-0 ante Toño Ramírez. Miguel Peche

Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Los blanquirrojos se imponen a los de Arturo Guerra con un gol al filo del descanso y otro cuando sus rivales les estaban poniendo en más dificultades

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:00

Acababa de cumplirse el minuto 45 del partido entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Náxara. El cuarto árbitro ya había mostrado el ... añadido, un minuto más, y David Sánchez se hizo con el balón en la zona de tres cuartos. El centrocampista vio el desmarque de Sergio Gil, filtró un buen pase y el mediapunta blanquirrojo definió ante Toño Ramírez. Así se desequilibró un encuentro que hasta entonces marchaba sin goles por dos razones: la falta de acierto de los logroñeses en los metros finales y que el Náxara no había marcado en su única llegada, eso sí, clarísima.

