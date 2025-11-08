La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Acababa de cumplirse el minuto 45 del partido entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Náxara. El cuarto árbitro ya había mostrado el ... añadido, un minuto más, y David Sánchez se hizo con el balón en la zona de tres cuartos. El centrocampista vio el desmarque de Sergio Gil, filtró un buen pase y el mediapunta blanquirrojo definió ante Toño Ramírez. Así se desequilibró un encuentro que hasta entonces marchaba sin goles por dos razones: la falta de acierto de los logroñeses en los metros finales y que el Náxara no había marcado en su única llegada, eso sí, clarísima.

Porque hasta ese tiempo añadido, la mayor parte del juego se había desarrollado en campo najerino. Los de Adrián Cantabrana, sancionado, metieron a los de Arturo Guerra en su parcela defensiva durante los primeros 25 minutos de juego. Generaron oportunidades, botaron innumerables saques de esquina, acabaron jugadas y remataron, pero se chocaron contra un muro formado por los zagueros visitantes. Muchos de sus disparos acabaron estrellados en ellos; otros, como uno de David Sánchez desde la frontal, fueron repelidos por Toño Ramírez; y algunos, como un remate de Lecea, se marcharon fuera.

SD Logroñés Kike Royo, Lazkano, Zubiri, Lecea, Hualde, Joselu, David Sánchez (Santafé, m. 65), Moha (Olarra, m. 65), Sergio Gil, Bilal y Dani Fernández (Khitthi, m. 74). 2 - 0 Náxara Toño Ramírez, Viti, Juan (Lallana, m. 57), Ochoa, Caño, Maiso (Campos, m. 57), Álvaro (Markel, m. 80), Landín (Hugo, m. 74), Pepe (Ceña, m. 80), Miguel y Villos. Goles: 1-0, m. 45, Sergio Gil; 2-0, m. 73, Bilal.

Árbitro: Íber. Almárcegui. Amonestó al local Bilal y al visitante Juan.

Las llegadas eran muchas y parecía cuestión de tiempo que la balanza acabara decantándose para el lado logroñés, pero curiosamente la mejor oportunidad fue para el Náxara. Era el minuto 27 y hasta ese momento los de Arturo Guerra prácticamente no habían tenido el balón en su poder, pero una desconexión defensiva de la Sociedad le dio la opción a Landín de pisar el área rival y allí tomó la mejor decisión, cederle el esférico a Miguel, y el extremo, que llegaba desde segunda línea, chutó. El balón superó a Kike Royo, pero no a Zubiri, quien sacó el remate sobre la línea.

Por méritos, la SDL merecía ir por delante, pero la ocasión más clara había sido del Náxara y con ella se dio inicio a diez minutos de malas decisiones locales y más presencia najerina en el campo rival. El partido había variado, pero el gol de Sergio Gil en el tiempo añadido volvía a ofrecer un cambio de rumbo que podía resultar definitivo. Faltaba por ver cómo encajaba cada equipo ese tanto en el segundo acto.

La vuelta de los vestuarios trajo un choque diferente al de los primeros compases. El Náxara ya no se limitaba únicamente a resistir ante la insistencia de la SD Logroñés y el balón duraba más en poder de los de Guerra. Todo transcurría más igualado y, fruto de ello, costaba más ver ocasiones. Ni los locales encontraban tan fácilmente los huecos en el entramado defensivo rival ni los visitantes aprovechaban el hecho de tener más el balón que en el comienzo del duelo para poner en apuros a Kike Royo.

El paso del tiempo hizo que esa tendencia se hiciera más patente. Los David Sánchez, Sergio Gil, Moha o Bilal aparecían menos y, por el contrario, los Villos, Miguel, Álvaro y Landín participaban mucho más que antes. Y así no tardaron en llegar los acercamientos del Náxara. Primero Royo tuvo que sacar una buena mano ante Ochoa y después el disparo de Lallana se estrelló en la defensa local.

El partido entraba en su fase definitiva con una SDL con ventaja en el marcador y con un Náxara que cada vez apretaba más. Era un momento decisivo y ahí, tal y como había ocurrido en la primera mitad, es cuando apareció el acierto de la Sociedad. Sergio Gil y Bilal combinaron y el extremo definió con clase para hacer el 2-0 y finiquitar el partido en el minuto 73.

Con ese segundo tanto, las dudas de hacia dónde se iba a decantar la balanza desaparecieron. La SD Logroñés tenía los tres puntos en el bolsillo y en los minutos postreros Khitthi pudo hacer más amplia la renta logroñesa y Hugo también tuvo la opción de recortar distancias. No pasó ni lo uno ni lo otro. El 2-0 era ya inamovible.