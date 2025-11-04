Una cuestión de efectividad en la UD Logroñés

¿Qué cambió entre esa UD Logroñés que se impuso el domingo con claridad al Utebo con respecto, por ejemplo, a la que ... había perdido unos días antes ante la Ponferradina en la Copa del Rey? Unai Mendia, entrenador de los blanquirrojos, tiene clara la respuesta a esa pregunta. «Hemos tenido acierto y el día de la Ponferradina, no», sintetiza, a grandes rasgos, el técnico de los riojanos. Es decir, una cuestión de efectividad.

Los datos hablan por sí solos. La Unión Deportiva Logroñés anotó ante el Utebo tres goles en los treinta minutos iniciales de un primer acto en el que gozó incluso de oportunidades para haber amasado un marcador más amplio. Las sensaciones fueron buenas y el juego muy vistoso, pero para Mendia ese rendimiento del equipo no dista demasiado del ofrecido en algunos choques anteriores en los que el resultado no había acompañado. «Creo que estos han sido los 45 minutos más efectivos de lo que llevamos de la temporada, junto a los de la Mutilvera», reiteró el dueño del banquillo riojano. «Pero creo que ha habido otros encuentros buenos que no los valoramos porque no metimos goles: el día de la Ponferradina hicimos un buen partido y el día de Irún, estando el campo como estaba, también...», enumeró.

Mendia está satisfecho por el rendimiento de sus pupilos en ataque pero tanto, o más, por cómo lo hicieron los jugadores sin el esférico en su poder. «Hemos robado bastantes balones en campo contrario y de ahí han venido varios goles», analiza el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés. «Creo que ellos en la primera parte solo nos hacen una ocasión, con un tiro desde lejos, que para Taliby», se congratula.

Esa solidez defensiva es una gran noticia para los logroñeses. No conceder es el primer paso para avanzar. «Veníamos de conceder goles de un modo demasiado fácil», reconoce Mendia. «Pero yo tenía claro que no iba a ser así en todos los partidos y que iba a llegar un momento en el que iba a haber un 'clic' y en el que esa tendencia iba a cambiar», analiza el blanquirrojo.

Por eso, los objetivos para los próximos encuentros están claros. Por un lado, mantener esa línea de juego y, por el otro, no perder esa contundencia en las áreas que el equipo mostró ante el Utebo. Ambas cualidades serán necesarias para superar el próximo domingo a otro de esos rivales llamados a estar en la parte alta de clasificación hasta el final: el Sestao.