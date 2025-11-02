La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora

Iñaki García Logroño Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Solo se habían jugado siete minutos del partido cuando Lhery, una de las grandes novedades del once de la Unión Deportiva Logroñés este domingo ante el Utebo, se hizo con el esférico y cayó ante la petición de falta de buena parte de la grada. El árbitro no la pitó, el juego continuó y entre los defensas y el portero de los aragoneses se liaron. Ahí estaba Ismael Santana para sacar partido de la situación y dar comienzo a una primera mitad que sacó a la luz la mejor versión del conjunto blanquirrojo. Así arrancó el triunfo de los riojanos.

Esa jugada fue una clara muestra de todo lo que los aficionados iban a ver en Las Gaunas en el primer acto, que fue poco. Un equipo, la UDL, que presionaba bien, que impedía salir a su rival con el balón jugado, que corría tanto para atacar como para defender y que, además, era contundente en las áreas. Es decir, todo lo que Unai Mendia espera de este equipo y, además, frente a un rival de campanillas, puesto que el Utebo llegaba al duelo como el líder del grupo, como el conjunto con más triunfos, como el más goleador... Números muy buenos que se quedaron en eso, en simples estadísticas. Porque la realidad del encuentro mostró a una UDL muy superior.

Mendia apostó por la juventud de tres cuartos para delante: Santana, 21 años; Benítez, 23; Otadui, 20; Manex, 19; y Lhery, 22. Y todos tenían un punto de energía y de velocidad más que los defensores aragoneses. Con mucha movilidad, enseguida pusieron en problemas al Utebo, incluso antes de que Santana abriera la contienda. Para entonces Marí ya había rematado fuera una falta lateral botada por Iñaki y que vino precedida de otra recuperación de la UDL en la salida de balón visitante, en este caso de Manex.

UD Logroñés Taliby, Val, Larrea (Ugarte, 60)Ç, Cabetas, Iñaki, Marí, Santana, Benítez, Otadui (Anai, 77), Manex (Urki, 77) y Lhery (Berto, 65) 3 - 1 Utebo Pol, Sanchís, Adán (Álex, 46), Mateu (Mario Álvarez, 69), Beitia (Marín, 46), Cotos (Barry, 76), Pedrosa, Diego Suárez, Camilo (Diego López, 46) y Juan Delgado. Goles: 1-0, m. 7, Santana; 2-0, m. 24, Benítez, de penalti; 3-0, m. 30, Lhery; 3-1, m. 72, Pedrosa.

La UD Logroñés tenía claro su planteamiento. Estar seguros atrás y circular con velocidad el balón. Correr mucho, pero con el esférico en los pies. La idea estaba clara, pero había que ejecutarla y este la domingo los riojanos sí que lo hicieron. Prueba de ello es el segundo gol: Taliby, que volvía a la titularidad, bloca un centro rival y no se lo piensa para armar una ataque. Conecta con Val, el lateral encuentra a Santana (enorme partido el suyo) y el extremo halla en profunidad a Lhery. El delantero cae ante Pol y el árbitro pita penalti. De un área a otra, de un portero a otro en apenas unos segundos y tres pases. De manual. Benítez lanzó la pena máxima y engañó al cancerbero visitante. 2-0.

No se conformaban los de Mendia. Querían más. Seguían corriendo y generando ocasiones hasta que a la media hora de juego llegó el tercero en otra jugada iniciada por Taliby y que acabó en la banda derecha con un nuevo desborde de Santana, un rebote y el remate de Lhery. Premio para el ariete por su esfuerzo.

Pudo caer algún gol más antes del descanso y solo la UDL sufrió algo en los últimos cinco minutos, cuando el cansancio empezó a evidenciarse. Una falta desde la frontal, un disparo lejano que repelió Taliby pusieron algo de inquietud, aunque no demasiada, para los locales que se marcharon al descanso con la satisfacción de una primera parte casi redonda ante el líder.

Quedaba rematar la faena. No deslucir en la segunda parte lo mostrado en la primera mitad. Era de esperar que el Utebo mostrara otra cara y que la UDL bajara el ritmo a causa del esfuerzo. Ambas cosas sucedieron, pero no en la suficiente medida como para que el resultado ni las sensaciones mostradas antes del paso por los vestuarios se empañaran. Es cierto que los aragoneses tuvieron posesiones más largas, también lo es que pisaron el área riojana con más asiduidad y que incluso pusieron algo de pincante en el enfrentamiento con el gol de Pedrosa en el minuto 72, pero la victoria local no corrió peligro.

Antes de ese tanto los de Mendia pudieron haber ampliado su renta con un alguna llegada peligrosa, incluido un tiro de Lhery que sacó con una buena parada Pol y después del 3-1sí que hubo unos minutos de inquietud, pero sin pasar a mayores. El juego, la velocidad y la contundencia mostrada en la primera mitad ya habían dictado sentencia y la UDLse reencontró así con un triunfo que necesitaba.