Sonia Tercero
Fútbol | Copa del Rey

La UD Logroñés cae con la Copa medio llena

Los blanquirrojos muestran una buena versión ante un rival de categoría superior y tras encajar en los inicios de cada parte

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:09

Comenta

Hay derrotas y derrotas, y la de este jueves no le sentó excesivamente mal a la UD Logroñés. Los blanquirrojos cayeron por dos despistes ... en el inicio de cada parte para demostrar a continuación que tienen fútbol y carácter para enfrentarse a cualquiera. Se perdió ante un rival de superior categoría pero este es el camino a seguir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

