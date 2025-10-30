La UD Logroñés cae con la Copa medio llena

Hay derrotas y derrotas, y la de este jueves no le sentó excesivamente mal a la UD Logroñés. Los blanquirrojos cayeron por dos despistes ... en el inicio de cada parte para demostrar a continuación que tienen fútbol y carácter para enfrentarse a cualquiera. Se perdió ante un rival de superior categoría pero este es el camino a seguir.

Qué caprichoso es el fútbol. La UD Logroñés firmó una muy buena primera parte contra un rival de superior categoría pero se fue al descanso perdiendo por culpa de una mala salida de balón de Daza que aprovechó Xemi para enviar al fondo de la portería local. Corría el minuto 9 y en la jugada anterior, en el área contraria la carga de Undabarrena por detrás derribó a Lhery que llegaba en carrera. La grada reclamó penalti, pero no se señaló. De una posible pena máxima a favor a perder 0-1 en un minuto. Y eso que en el minuto 6 el árbitro anuló un gol a Lhery por fuera de juego.

Sin embargo, el jarro de agua fría espoleó a los blanquirrojos que se hicieron dueños del balón, atacaron con criterio por las bandas y firmaron una gran primera parte a la que solo le faltó el gol.

UD Logroñés Daza, Pascual, Larrea, Val, Iñaki, Marí (Olsson, m. 90=, Issman (Benítez, m. 79), Manex, Anai (Santana, m. 70), Urki (Otaudi, m. 68) y Lhery. 1 - 3 Ponferradina Ángel, Jorrín (Boris, m. 70), Andújar, Novoa, Vasco, Frimpong (Kysil, m. 60), Xemi (Valle, m. 60), Undabarrena, Keita (Vázquez, m. 60), Mula y Benito (Cortés, m. 66). Goles: 0-1 min 9: Xemi se lanza al césped para golpear un mal balón de Daza que pilla al portero fue de su sitio. 0-2 min 52: Keita remata una contra de la Ponferradina tras una gran parada de Daza. 1-2 min 55: disparo raso de Anai que supera a Ángel. 1-3 min 90+: Valle marca a placer solo ante Daza.

Árbitro: Armando Ramo auxiliado por Ferrando y Conde en las bandas. Amonestó a Marí, Anai, Iñaki, Larrea y Issman en la UDLogroñés y a Mula, Xemi, Undabarrena y Frimpong en el rival.

Incidencias: Tarde fresca en el Municipal de Las Gaunas donde se reunieron 2.627 espectadores, prácticamente todos de la UD Logroñés.

Anai, muy incisivo por la izquierda, peleó un balón en línea de fondo, cedió a Lhery que se encontraba en el área pequeña. El delantero de la UDL se giró sobre él mismo para evitar al defensa y su disparo salió alto.

A la media hora de partido Iñaki robó un balón por la banda izquierda, y tras una jugada coral que terminó en la banda contraria Pascual disparó fuerte y con intención y el balón salió cerca de la escuadra de la portería de la Ponferradina.

Antes del descanso Lhery cabeceó bien un centro de Iñaki después de una gran apertura de un Manex muy activo.

Con estas buenas sensaciones a pesar del marcador adverso se llegó al descanso en unas Gaunas contentas con lo visto. La Ponferradina hizo muy poco hasta el momento. Lo más reseñable, aprovechar el regalo de los locales.

La segunda parte arrancó con el mismo guion que la primera parte. La UDL bien plantada y mandona y la Ponferradina saliendo en una contra letal que puso el 0-2 por mediación de Keita tras una gran parada inicial de Daza y un error de Marí a la hora de achicar el balón. Otro mal inicio.

Pero la UD Logroñés de este jueves tenía el brillo en los ojos que le ha faltado en los dos últimos partidos y recortó distancias casi de inmediato con un disparo raso de Anai que devolvió la ilusión a la grada.

Y casi se cae el estadio porque en la siguiente jugada la UDL disfrutó de una triple ocasión consecutiva que no entró en la portería de Ángel, que acabó tocado en el suelo.

Fernando Esteve no lo veía claro e introdujo un triple cambio para matar la efervescencia que reinaba en el Municipal. Unai Mendia respondió y también movió el banquillo de cara a los últimos minutos que se presentaban emocionantes.

En el minuto 82 Febas se coló entre los centrales y si plantó solo ante Ángel y cruzó demasiado su disparo ante la desesperación local. Una ocasión clarísima para empatar.

Para entonces el partido ya estaba más trabado, la Ponferrdina intentaba que no se jugara nada. Manex respondió con un tiro desde la frontal demasiado centrado.

Se asomaba el final del partido pero al UDL seguía intentándolo. Pascual probó suerte de falta directa pero el balón dio en la barrera.

A la contra pudo matar la Ponferradina el partido en el tiempo añadido pero Daza sacó una gran mano a tiro de Valle. No perdonaría el delantero visitante en la última acción con la UDL volcada, para dejar el 1-3 definitivo.