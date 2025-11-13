Bilal se supera a él mismo en la SD Logroñés

Era el verano de 2020. La Sociedad Deportiva Logroñés afrontaba, de la mano de Albert Aguilá, una temporada importante en Segunda B tras haber ... ascendido desde Tercera. Buscaban los blanquirrojos llegar a la nueva categoría que se iba a crear, la Primera Federación, y para ello confiaron en una plantilla de la que formaba parte un joven extremo, de solo 20 años, que se había criado en las categorías inferiores del Real Madrid y el Getafe y que aterrizaba en Logroño cedido por el Castellón: Bilal Kandoussi.

La SD Logroñés consiguió entonces su objetivo, pero aquel joven futbolista apenas gozó de protagonismo: dos titularidades en la liga y algo más de 250 minutos en sus piernas antes de regresar el curso siguiente al Castellón e iniciar un periplo que le llevó por el Atlético Baleares, el Badajoz, la Peña Deportiva y el Rayo Majadahonda. Numerosas paradas a la que en este periodo estival sumó una más, ya conocida previamente. El extremo firmó por la Sociedad Deportiva Logroñés con el reto de mejorar las prestaciones ofrecidas en aquella primera etapa.

Y, tras haber superado ya las primeras diez jornadas del campeonato, se puede afirmar que el Bilal de ahora ha superado de manera notable a ese Bilal de hace cinco años. De ser un futbolista de refresco para Aguilá a convertirse en casi un indiscutible para Adrián Cantabrana. Los pocos más de 250 minutos que acumuló en aquel curso contrastan con los 580 que ha jugado en la liga en solo diez jornadas. De ser titular en dos partidos a partir en el once blanquirrojo en siete y de no anotar ni un solo gol a haber marcado tres tantos en apenas un cuarto de la competición.

Bilal ha superado sus propios registros en todos los aspectos del juego. Poco tiene que ver aquel futbolista de apenas veinte años que solo había jugado previamente un partido en Segunda B con el que ha llegado este año a la SDLogroñés. No en vano, a sus espaldas hay ya más de 40 partidos en Primera Federación, la mayoría de ellos con el Castellón. También había jugado casi medio centenar de duelos en Segunda Federación antes de certificar su regreso a Las Gaunas y todo ese periplo le ha venido muy bien para coger confianza y experiencia antes de presentarse con la plantilla blanquirroja.

La trayectoria, eso sí, vale de poco si después no hay rendimiento sobre el terreno de juego, pero Cantabrana ha encontrado en el extremo un jugador con capacidad de desborde y que, además, aporta trabajo tanto en funciones atacantes como defensivas. Aparte, el aún joven atacante está firmando en Logroño sus mejores cifras goleadoras y sus tantos han servido, por ejemplo, para que los blanquirrojos sumasen una importante victoria en su visita al Alavés B o certificasen su triunfo del pasado fin de semana contra el Náxara.

Bilal ha superado a Bilal. Y eso que todavía queda muchísima temporada por delante.