En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
LOF

Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés logra una esforzada victoria frente al Alavés B

Los blanquirrojos siguen invictos tras un escorzo milagroso de Kike Royo evitó el empate

Aitor Sáez

Vitoria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:03

La SD Logroñés logró una trabajada victoria en el José Luis Compañón frente a un Alavés B que vendió cara su piel y que ... pudo haberse llevado el empate de no haber sido por Kike Royo. El conjunto rojiblanco, que certificó el triunfo en los minutos finales con una diana de Kandoussi, se mantiene invicto e imbatido en el arranque liguero.

