La SD Logroñés logra una esforzada victoria frente al Alavés B

La SD Logroñés logró una trabajada victoria en el José Luis Compañón frente a un Alavés B que vendió cara su piel y que ... pudo haberse llevado el empate de no haber sido por Kike Royo. El conjunto rojiblanco, que certificó el triunfo en los minutos finales con una diana de Kandoussi, se mantiene invicto e imbatido en el arranque liguero.

El filial vitoriano comenzó el partido aplicando lo que mejor sabe hacer, que es la presión alta, haciendo gala de la exuberancia física de muchos de sus jugadores. En una internada de Ballestero por el carril izquierdo encontró a Arzak, que se deshizo de su marcador y probó fortuna con un fuerte zurdazo que se marchó alto. Un aviso de lo que le esperaba al conjunto riojano.

Minutos más tarde, el otro lateral, Egoitz, emuló la jugada de Ballestero, aunque decidió finalizar él mismo la acción, con el mismo desenlace que la anterior: un disparo fuerte y desviado.

La SD Logroñés, ante las acometidas locales, comenzó a concatenar posesiones largas para deshacerse de la presión y en el minuto doce llegó su primer chut a portería, por parte de Lazcano, aunque fue repelido por la zaga local.

Con el paso del tiempo, el cuadro logroñés fue cogiéndole el tono al partido y, pese a no haber sufrido previamente en exceso, comenzó a asumir protagonismo con la pelota. Tirando de pillería, los pupilos de Adrián Cantabrana reanudaron rápidamente el juego tras una falta en campo propio y sorprendieron al equipo vitoriano con un pase largo a Lazcano a la espalda de la defensa del cuadro alavesista, pero el tiro del lateral se marchó lamiendo el poste izquierdo de la meta defendida por Swiderski.

Pese a su rol más defensivo, Lazcano tuvo una primera mitad de lo más activa en la parcela atacante, como cuando se encontró de nuevo un balón suelto en la frontal del área local, que no dudó en golpear para tratar de abrir el marcador. Su disparo se marchó muy desviado.

El equipo dirigido por Molo había perdido su mejor momento en el partido y comenzó a recurrir al balón largo hacia sus mediocentros y delanteros, que resultaron vencedores en muchos duelos aéreos. Tras un saque de banda en el que una disputa entre Mañas y Simón Lecea dejó un balón muerto en el área pequeña, Lander se hizo con el cuero y mandó alta una semivolea que parecía gol o gol. La ocasión era clamorosa y se lamentó mucho la afición alavesista en el José Luis Compañón. Y es que la recta final de la primera parte fue de color albiazul. Primero con un pase de la muerte de Arzak que Kike Royo blocó abajo para evitar el remate. Y después, con un cabezazo desviado de Paco Sanz en un centro tocadito de Aragüés.

La SD Logroñés también avisó por medio de Sergio Gil, que primero probó fortuna con un chut lejano que salió fuera y luego con una asistencia a Ayensa, quien, en carrera, no se lo pensó dos veces y disparó algo alto un balón que tenía mucha maldad.

Señaló el colegiado el camino de los vestuarios tras el final de una primera mitad sin goles, pero entretenida y muy rica a nivel táctico.

La primera oportunidad del segundo tiempo se la apuntó el conjunto riojano, con una diagonal de lateral a lateral en la que Lazcano puso un pase medido a Sergio Gil, quien, libre de marca frente a Swiderski, mandó su cabezazo fuera.

Acababa de empezar la segunda parte y parecía que sería igual de vibrante que la primera, aunque resultó un mero espejismo. El partido comenzó a embarrarse y los jugadores a caer en protestas al colegiado y en discusiones con los rivales, lo que no benefició al espectáculo. Las ocasiones, de considerarse así, eran siempre a balón parado o con lanzamientos lejanos.

Todo apuntaba a que el partido iba encaminado al 0-0. Sin embargo, en una falta lateral Kandoussi probó fortuna con un centrochut que contó con la colaboración de un jugador local, que, en su intento de desvío, ayudó a que la pelota acabara en el fondo de las mallas.

Con más pundonor que fútbol, el Alavés B trató de volcarse sobre el área de Kike Royo y dispuso de dos cabezazos de Rufo que se marcharon fuera. La mejor ocasión para lograr el 1-1 se produjo en el minuto 97, cuando Izei probó fortuna desde 30 metros y su chut se estrelló contra el larguero. Xanet recogió el rebote y conectó un brillante cabezazo que ya se cantaba como gol. Un escorzo milagroso de Kike Royo evitó el empate. Ni siquiera se botó el córner posterior a la parada, ya que el colegiado señaló el final del partido para jolgorio de los jugadores de la SDL, que se abalanzaron sobre su compañero para felicitarle por su parada salvadora.

Con esta victoria la SDL continúa invicta, con su puerta a cero, y con siete puntos de nueve posibles. El Alavés B, por su parte, tan solo suma tres, aunque no todo son sombras y también hay luces, tanto en juego como en actitud.