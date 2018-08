'Surf' mutante en el patio de la bodega

La tercera edición del MUWI ha finalizado con muy buenas sensaciones, todo ha funcionado como la seda, sin incidencias y, sobre todo, con la esperada comunión del público que, esta vez sí, a la tercera edición, ha correspondido en un número como merece el programa. La jornada de ayer, la última, en la denominada 'MUWISunday', dedicada al público familiar y en la que lo recaudado con las entradas se destinará a APIR, de nuevo se vivió un buen ambiente desde por la mañana, con muchos niños disfrutando del festival con sus padres y, lo que es más importante, educándoles en la cultura de la música en directo.

Por esa misma razón cabe destacar que el Escenario Principal de Bodegas Franco-Españolas, después de las sesiones de Little Niño, Miss Biotza DJ e Ipu DJ, lo abriese una exhibición de Amadeus Crew con varias formaciones de muchachos de 16 y 17 años, y menores, todos alumnos de esta escuela de música de Logroño. Aunque con muchas cosas aún por mejorar, sólo subirse a ese escenario tiene mérito, y más hacerlo superando problemas de sonido. Hay que tener agallas para actuar en directo y atreverse con versiones como la de 'Come together' de The Beatles y 'Lonely boy' de The Black Keys, como hicieron Carla Moro, Lucía Ayuso y Erik Madorrán, con el profesor Pablo Magariños a la batería.

Después, la propia Lucía, junto a Bea Romero, Ángela Santana, Ramón Escobar, Andrea Naranjo y Cristina del Pozo, actuó con la formación Defenestrados, que llamó la atención al tocar todos sus miembros en calcetines. Su repertorio fue de tres canciones y es esperanzador pensar que la juventud de hoy tiene esta inquietud, este ímpetu y esta ilusión, es maravilloso. Casi que la música en ellos fue lo de menos pero, encima, tuvieron buen gusto a la hora de elegir versiones.

«Menos mal que nací en los 70 y sé lo que es la música de verdad», canta el grupo riojano Mutagénicos

Hubo muchos DJs ayer para amenizar las esperas, más espaciadas puesto que las pruebas de sonido no se pudieran hacer a puerta cerrada sino de cara al público, así que pincharon también Guatecón y actuó Swing Party hasta que Smile salió al escenario en serio tras un prólogo probando los instrumentos en público. Con unas sombrillas de playa sobre el escenario fueron el primer grupo del MUWI que usó el ukelele este año, toda una rareza en el panorama 'indie' actual. Los de Getxo se confesaron «entumecidos» al presentarse en Logroño tras sus vacaciones y las fiestas de la capital vizcaína: «Venimos de Bilbao y estamos flipando con que le tengáis tanto miedo al sol». Y es que los espectadores se refugiaron en las sombras como si los rayos de sol quemasen. La música de Smile, veraniega y alegre, amenizó la comida.

A primera hora de la tarde, bajo un sol justiciero, actuó el grupo riojano Mutagénicos, que desplegó sonidos de 'surf', 'garage' y 'twist' muy divertidos. Lo mejor, sus interpretaciones instrumentales y la aparición de Isabel Soto disfrazada del protagonista de la canción 'Soy un robot', bailando entre el público. Hubo, además, versiones de Los Nikis y Los Salvajes, y con tanta intensidad que Magariños rompió el bordón de su batería. También subieron a un niño (Nicolás) a tocar la pandereta, y sonó una maraca y hasta un mirlitón. «Menos mal que nací en los 70 y sé lo que es la música de verdad», cantan. Y es la pura verdad.

Cerró el programa de conciertos Ghost Numbers, una banda con mucha presencia sobre el escenario, con banjo, violín, contrabajo, dos coristas... y un aire de blues de Nueva Orleans. «Hemos empezado suave para levantaros del césped», advirtió su cantante, David Pisabarro '413'. Y lo lograron, se bailó sobre la hierba.