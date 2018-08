Conciertos cálidos en una noche fría 02:18 Carmen Boza, durante su actuación. :: / Justo Rodriguez Carmen Boza abre el Escenario Principal de MUWI Rioja Fest con un recital precioso y magistral | Polock actuó en acústico y eléctrico antes de Sidonie y después de Pecker y Depedro DIEGO MARÍN A. Sábado, 25 agosto 2018, 10:23

Hizo hasta frío ayer en la primera jornada de la tercera edición del MUWI Rioja Fest en Bodegas Franco-Españolas, pero la música fue cálida y agradable. Este festival veraniego de Logroño puede convertirse en lo que un día fue Actual, un programa en el que descubrir a varios grupos de una tacada. Aunque centrado, sobre todo, en el 'indie' nacional, ofrece diferentes ramificaciones del género.

La primera en actuar ayer viernes, con el prólogo de Panoramis DJ, fue Carmen Boza, una cantante y compositora gaditana que ofreció un concierto precioso. Aunque con una puesta en escena ligera, sólo en formato de trío (acompañada de batería y bajo), Carmen Boza es una mujer de fuerte presencia en el escenario, que sabe tocar la guitarra y lo hace bien, con carácter. Así, resolvió un directo complicado, abriendo el festival y ante poco público, de forma magistral, con mucha personalidad y letras notables.

Sala Menhir a las 13.30 horas, Ático 8; y a las 14.30, Lugg DJ. Escenario Principal a las 19 horas, Modelo de Respuesta Polar; a las 20.20, Iseo & Dodosound W/The Mouse Hunters; a las 21.30, Mikel Erentxun; a las 23, Grises; a las 00.40, Triángulo de Amor Bizarro; y a las 2.15, Chelis DJ. Escenario Los Arcos a las 20.30 horas, Brummel DJ. Escenario Los Tinos a las 20 horas, Pecker (en acústico). Escenario Viñas a las 18.15 horas y en continuidad, Teleclub DJs. Bodega de 19 a 22 horas, cata 'Descaradamente clásica'. Sala 1890 de 19 a 1 horas, ludoteca. Escenario Maldeamores Club a las 2.30 horas, Brummel DJ.

«He sacado hace poquito, dos meses, aunque eso es ya mucho tiempo, un nuevo disco», explicó refiriéndose a 'La caja negra'. Tuvo razón en su reflexión sobre la fugacidad de la actualidad y en cómo todo pasa demasiado deprisa, lo bueno y lo malo, aunque esto último siempre parece que se ralentiza: «Pasé una mala época cuando compuse este disco, había días en que me levantaba y me sentía la mayor mierda del mundo, supongo que como todos, pero otros días me sentía una reina. Afortunadamente, eso ya pasó». A veces reconforta comprobar que los artistas también son humanos, que sienten y padecen pese a algunas frivolidades televisivas, pero Carmen Boza, que fue la primera, quizá también se convierta en lo mejor de este tercer MUWI.

A continuación Polock ofreció un 'set' acústico de tres únicas canciones: 'Faster love', 'Morricone' y 'Sometimes'. Con Papaya como público del reducido grupo de un centenar de espectadores a los que se limita en la singular sala Los Tinos, Polock ofreció un aperitivo del que después sería su concierto eléctrico con la banda al completo. Hubo maraca y pandereta por una parte y vino tinto y blanco por otra sobre el escueto escenario. Papu Sebastián cantó casi sin despegar los dientes y junto a sus compañeros Marc y Pablo evocó con su música una terraza estival, un anuncio de cerveza.

Pecker fue el segundo artista en el Escenario Principal, después de haber pasado por MUWI como espectador fiel en sus dos primeras ediciones. Arrancó un concierto divertido y vistoso con la canción 'Seremos parte del huracán' y confesó estar «emocionado». Se notó y lo transmitió, derivando en su repertorio hacia un pop ochentero. Le siguieron Depedro, Polock de nuevo, Sidonie y Edu AnMu DJ, además de Bleset DJ.