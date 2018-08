«Siempre hemos sido un grupo que toca fuerte y muy rápido» Isabel Cea posa con sus compañeros de Triángulo de Amor Bizarro. / L.R. El grupo gallego actúa esta noche (00.40 horas) como cabeza de cartel del MUWI Rioja Fest Isabel Cea Triángulo de Amor Bizarro D. M. A. LOGROÑO. Sábado, 25 agosto 2018, 10:23

Triángulo de Amor Bizarro corona hoy la segunda jornada del MUWI. La banda gallega de Isabel Cea (voz y bajo) presenta a partir de las 00.40 horas su último disco, 'El gatopardo' (2018).

-Su último disco, 'El gatopardo', es ya casi punk, o sin el casi, algo poco habitual en el 'indie', ¿no?

-Es nuestro sonido, pero desde el principio, siempre hemos sido un grupo que toca fuerte y muy rápido. La etiqueta 'indie' engloba muchos géneros, no sé lo que significa pero supongo que es necesario para identificar a grupos que no suenan en Los 40 Principales. La intensidad es marca de la casa.

-Incluso las letras, con mensajes explícitos al panorama político actual, no son frecuentes...

-Hablamos de lo que nos pasa y lo que nos rodea, tratamos de transformar las sensaciones de los momentos tan caóticos que vivimos en canciones, es una manera de expresar lo que sentimos de forma musical y enérgica.

-Más sorpresas: 'El gatopardo' está influenciado por los 'Episodios nacionales' de Galdós. ¿Es verdad?

-Sí. Siempre nos gusta investigar. Cuando enfocamos un disco hacia algún sitio, como los atrasos sociales que vivíamos en España con el PP, a la hora de buscar descubres en la literatura que, a veces, las cosas se repiten. El arte está guay por eso y la música puede hablar de ello creando un nuevo concepto, reflexionando sobre algo que sucede y se repite con respecto hace siglos.

-Sin embargo, fue editar el disco y cambiar el panorama político en España. ¿Ha variado su opinión?

-No lo sé, todavía habrá que ver pero, para empezar, es algo muy refrescante que ahora haya una mayoría de ministras, algo que, para mí, como mujer, es algo muy importante. Eso ya no lo puede negar nadie. Estoy encantada con eso y con quitarme el nudo del estómago que se me formaba al encender la tele y ver la gente que presidía este país.

-Tras el primer disco estuvieron a punto de separarse. ¿Agua pasada?

-Es normal. Un grupo aún no lo es en el primer disco sino unas personas que se juntan, no tienen todo el trabajo que supone una banda y que hay que analizar. Eso es algo que se va teniendo con el tiempo, el primer año no te sitúas. Y es que nosotros estuvimos girando casi tres años seguidos, cuando todavía estábamos aprendiendo. No podemos presumir mucho de controlar la situación, pero intentamos organizarnos mejor, aunque siempre gana nuestro entusiasmo y no calculamos mucho.

-Son uno de los grupos 'indie' más premiados. ¿Sirve para algo?

-Sí. Te compensa de alguna manera el reconocimiento, aunque nos guiamos más por un criterio personal. Es importante que, además de hacer lo que te gusta, también le guste a los demás lo que haces.

-A usted, en concreto, ha afirmado que no le agrada mucho cantar, cuando su voz en seña de identidad de la banda. ¿Por qué no?

-No es donde estoy más cómoda. Estoy en el grupo para tocar el bajo. Cantar requiere más concentración.

-Se les compara con New Order pero se parecen más a El Columpio Asesino, ¿no cree?

-A lo mejor más que New Order, pero el grupo que más nos influyó es My Bloody Valentine.