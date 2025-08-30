LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ayuntamiento de Pradillo

Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»

El Ayuntamiento, después de haber adaptado el recorrido de este tradicional evento por las calles del municipio, tratará de contar con un itinerario alternativo paralelo a la carretera «para garantizar la seguridad vial y prevenir futuros imprevistos»

La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:57

Después de la polémica suscitada, Pradillo ha celebrado este sábado la procesión a la Virgen del Villar, pero de una manera singular, distinta a la tradicional. «Gracias a la colaboración y al espíritu constructivo de todos, no solo se ha logrado adaptar la celebración, sino convertirla en un momento único: la Virgen, por primera vez, ha procesionado por las calles del municipio sin cruzar la N-111, un hecho que ha sido recibido con entusiasmo y emoción por los vecinos», ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio, a través de una nota de prensa, ha asegurado que la localidad riojana ha vivido este sábado «un día que quedará en la memoria colectiva». «Lo que comenzó como una situación complicada que obligó a modificar el recorrido tradicional de la procesión, se ha transformado en una experiencia única y llena de sentimiento».

«Lo que podía haber dividido, ha unido», ha apuntado el Ayuntamiento antes de añadir que Pradillo «ha pasado de la crispación inicial a un sentimiento compartido de orgullo y tradición». «Una vez más, la unión del pueblo y el respeto por sus costumbres han sido más fuertes que cualquier contratiempo», han destacado.

El cambio del itinerario no ha sido baladí. Los vecinos, de hecho, han manifestado la necesidad de contar «con un camino alternativo paralelo a la carretera para garantizar la seguridad vial y prevenir futuros imprevistos». Toda una demanda que «será trasladada al Ministerio correspondiente para que se tomen medidas no solo en Pradillo, sino también en aquellos municipios que comparten este mismo problema».

