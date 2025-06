IU y PR+ no aseguran su apoyo al PSOE en Nájera con Manzanares al frente

Diego Marín A. Logroño Lunes, 16 de junio 2025, 17:40 Comenta Compartir

De la misma manera que IU-Podemos y PR+EV se mostraban la semana pasada dispuestos a apoyar una moción de censura contra el actual alcalde de Nájera, Jorge Salaverri (PP), que tuviera al socialista Fernando Sáenz como alcaldable, ahora no aseguran su voto a favor en el caso de que el candidato sea Saúl Manzanares. «Nosotros estamos dispuestos pero entendemos que la persona debe ser Fernando. El PSOE conoce nuestro punto de vista», expone Idoia Eguileor, concejala de IU-Podemos. «La opción que siempre hemos contemplado es que fuera Fernando el candidato, ni hemos comentado otra alternativa. No entendemos lo que está pasando con el PSOE», advierte Sergio Díez, edil del PR+EV.

Por segunda ocasión, y al igual que el pasado viernes, Saúl Manzanares, presidente de la Agrupación Socialista de Nájera y recientemente nombrado nuevo portavoz del grupo municipal, ha rehusado hacer declaraciones. No así su compañero en la Corporación, Fernando Sáenz. «Queremos llegar hasta el final y sacar la verdad. Yo no he hecho nada», asegura Sáenz. El concejal socialista no descarta presentar y liderar una moción de censura, pese a que, paradójicamente, el único apoyo que le falte sea el de su propio partido. «Me veo con fuerzas porque cuento con el apoyo de gran parte del partido y de la oposición. No soy yo quien, a mitad del partido, ha decidido cambiar las reglas del juego», declara Sáenz.

El concejal socialista, quien lideró la candidatura del partido a la alcaldía de Nájera en las elecciones de 2023, afirma no haber recibido notificación alguna por parte del Ayuntamiento sobre su cese como portavoz, solo un mensaje de WhatsApp por parte de un miembro de la ejecutiva regional del PSOE. Precisamente este martes se ha convocado una junta de portavoces a la que se ha convocado a Idoia Eguileor, Sergio Díez, Saúl Manzanares y Concepción Fernández.

Salaverri ha delegado en la teniente de alcalde las funciones de alcaldía desde el 14 hasta el 22 de junio. Ni el PP ni el Consistorio aclaran si el alcalde se ha ido de vacaciones y este periódico no ha podido contactar con Salaverri para confirmarlo. A continuación, del 24 al 29 de junio, se celebran las fiestas de San Juan. A día de ayer ni IU ni PR habían recibido ningún contacto para negociar una moción de censura.