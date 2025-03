«No hay acuerdo para la moción de censura ni negociaciones en marcha»

Eduardo García Martínez Lunes, 31 de marzo 2025, 07:50 Comenta Compartir

Hace apenas cinco días, el pasado miércoles, Saúl Manzanares Gómez (Nájera, 2000) resultó elegido secretario general del PSOE en la ciudad de Nájera. Este joven inició su carrera política en 2019, en el partido Ciudadanos. Tres años después cambió al grupo municipal socialista, del que ahora mismo forma parte como concejal en la oposición. Con aún dos años más de legislatura por delante, Manzanares habla sobre la situación política actual, la de su partido y de una posible moción de censura, que le convertiría en alcalde con el apoyo de IU y PR+.

– ¿Cómo califica la situación política general en Nájera?

– Vivimos un momento de parálisis provocado por la ineficacia del PP. Me da la sensación de que Salaverri no es consciente de que gobierna en minoría y echo de menos más voluntad de acuerdo por parte del equipo de gobierno para abordar determinadas cuestiones que afectan al interés general de Nájera. Es más que evidente que el PP no tiene un proyecto para nuestra ciudad. No tiene ambición para impulsar el desarrollo social y económico del municipio. Y, por cierto, todavía estamos esperando a que el PP najerino condene concretamente los violentos e inadmisibles hechos acaecidos en el pleno celebrado hace unas semanas, en el que todos los concejales de la oposición fuimos insultados y amenazados. Hechos que se denunciaron ante la Guardia Civil.

– ¿Y la situación del PSOE?

– El PSOE de Nájera ha demostrado una madurez y una autonomía evidente. Hemos celebrado nuestra asamblea y la militancia ha decidido. Y ahora, todos juntos, tenemos el objetivo de armar y proponer un proyecto serio, estable y riguroso que ofrecer a la ciudadanía. Somos la única alternativa de gobierno posible y, además, la más fiable. Y en esa tarea de construir un proyecto solvente quiero implicar a todos los najerinos y las najerinas, hayan votado lo que hayan votado.

– ¿Qué tal ve estos próximos dos años de legislatura?

– Desafortunadamente, la ausencia de un proyecto para la ciudad por parte del PP va a abocar a Nájera a una situación de inanición. Nosotros seguiremos con nuestra tarea de oposición rigurosa y útil, proponiendo una alternativa viable a cada crítica. Seguiremos aportando propuestas para mejorar la vida de la gente frente a las imposiciones de Salaverri y del PP de Nájera, que recuerdo gobierna en minoría desde el inicio del mandato.

– ¿Qué necesita el PSOE para volver a gobernar?

– Necesitamos armar un proyecto de gobierno claro y solvente; un proyecto desde Nájera y para Nájera. Y ese va a ser mi empeño contando con todos y cada uno de los militantes del PSOE, pero también con toda la ciudadanía, el tejido asociativo y el tejido productivo de Nájera. Somos una ciudad que ahora mismo está paralizada, pero con mucho potencial y mi objetivo es aprovecharlo al máximo.

– Respecto a una posible moción de confianza a Salaverri, ¿cuál es su posición?

– La cuestión de someterse a una moción de confianza es una competencia exclusiva del alcalde. Si finalmente decide hacerlo, el PSOE actuará pensando siempre en el interés general de la ciudadanía, pero es obvio que Salaverri lo está haciendo muy mal.

– Y en una moción de censura, ¿qué votaría?

– Voy a ser muy claro en este punto. Es cierto que ha habido negociaciones entre las tres formaciones políticas de la oposición, pero en ningún momento se ha llegado a un acuerdo. En este sentido, tenemos que dejar claro que al PSOE no se le imponen ni candidaturas ni políticas. Negociaciones y acuerdos, sí; imposiciones y malos modos, no. No se puede negociar bajo la premisa de todo o nada y de los vetos personales, porque esto solo genera desconfianza. En ningún momento ha existido acuerdo entre los tres grupos de la oposición para llevar a cabo una moción. Ahora mismo, además, no hay negociaciones en marcha. El PSOE de Nájera sigue esperando el cese o la dimisión de Jorge Salaverri, alcalde del PP, por su nefasta gestión y por crispar y dividir a la ciudad de Nájera.