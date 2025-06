PSOE, IU y PR rechazan la moción de confianza del alcalde de Nájera

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri (PP), se ha sometido en la tarde de este jueves a una cuestión de confianza planteada en un ... pleno extraordinario. La oposición, compuesta por Psoe, IU y PR, la ha rechazado. En base a la Ley del Régimen Electoral General, al vincular la cuestión de confianza a los presupuestos, al ser rechazada se abre un mes de plazo para presentar una moción de censura para elegir nuevo gobierno que, si no prospera, automáticamente aprobará las cuentas municipales.

No es la primera vez que sucede en Nájera, el alcalde socialista Jonás Olarte activó el mismo mecanismo en 2015 y logró aprobar los presupuestos al no prosperar la moción de censura. Ahora la oposición tiene un mes para negociar un nuevo alcalde, y la disyuntiva parece ser si la encabeza Fernando Saenz o Saúl Manzanares, ambos socialistas. Si no hay acuerdo, el PP seguirá adelsnte gobernando en minoría. A la sesión, que ja contado con numeroso público e incluso presencia de Policía Local y Guardia Civil, han acudido numerosos alcaldes populares, como los de Haro, Santo Domingo, Ezcaray y Villamediana, así como otros cargos de Psoe, Por La Rioja, PR e IU.