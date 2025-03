El pleno del Ayuntamiento de Nájera vuelve a rechazar los Presupuestos para 2025

Eduardo García Martínez Martes, 25 de marzo 2025, 22:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Nájera acogió este martes el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. La sesión comenzó con la rápida aprobación de las actas anteriores y la liquidación del presupuesto de 2024. Después, pasaron a debatirse las Cuentas que ha presentado para este año el equipo de gobierno del Partido Popular. Prácticamente calcadas a las que ya se votaron en febrero, cuando la oposición las rechazó en el famoso día de las manifestaciones y los antidisturbios a las puertas del Consistorio.

El debate empezó con un alegato del alcalde, Jorge Salaverri, a favor de los Presupuestos. Detalló que cuentan con 1,6 millones de euros más que los de 2023, que actualmente siguen vigentes. Asimismo, concretó que están realizados «con miras sociales, rigor y compromiso; incluyen 2,3 millones de euros en inversiones para el nuevo campo de fútbol, la solución a la estación de bombeo, la reforma de la plaza de España o nueva maquinaria para la brigada de obras».

Aparte, Salaverri añadió que «se ha instado al resto de grupos a reunirse con nosotros para hablarlos, pero estaban ocupados con otros temas». Tras este breve discurso, tomó la palabra Fernando Sáenz. El portavoz del PSOE dijo que «seguimos en la misma tesitura que en la última votación» y reprochó que el PP «ha presentado los mismos presupuestos que en febrero y que no se ha buscado consenso».

«Estas Cuentas incluyen inversiones importantes como el campo de fútbol, nueva maquinaria o la reforma de la plaza» Jorge Salaverri Alcalde de Nájera

Tras él, habló Idoia Eguileor, portavoz de Izquierda Unida. Dijo que sus argumentos para votar en contra «son los mismos que la primera vez». En aquella ocasión, denunció que las Cuentas no buscan mejorar las calles o el casco histórico.

Por último, llegó el turno de Sergio Díez, portavoz del PR+. En su intervención, aseguró que «tras lo que ocurrió en febrero y que no lo condenaseis, así no nos vamos a reunir». El alcalde le respondió que «ya se condenó la violencia y los insultos a los concejales de la oposición». Inmediatamente, afirmó que «sigo esperando la condena de los insultos hacia mi persona y hacia un concejal de mi equipo».

Luego, apuntó que «es difícil llegar a consensos cuando no te reúnes y no se habla», en referencia a las palabras anteriores del portavoz del PSOE. Por alusiones, Sáenz señaló que «es difícil negociar con alguien que en febrero te puso al pie de los caballos». Dejando los Presupuestos a un lado, siguió el rifirrafe entre el alcalde y el portavoz del PSOE, sobre los supuestos insultos del pleno de febrero.

Tras el pique popular-socialista, pasaron finalmente a votarse los Presupuestos. Los seis concejales del PP dijeron que sí, y los siete de la oposición (tres del PSOE, dos de IU y dos del PR+) dijeron que no. Por tanto, Nájera seguirá, de momento, sin nuevos Presupuestos. Y, por tanto, sin campo de fútbol en el paseo San Julián, entre otras cosas.

¿Una moción de confianza?

El pleno concluyó con la lectura de los burocráticos asuntos de alcaldía, y el turno de ruegos y preguntas. Hubo peticiones de ediles y vecinos para que se arregle un canalón en el paseo y para que se mejore el estado del estadio de La Salera. Pero, ¿y qué va a pasar ahora con el equipo de gobierno? El alcalde, Jorge Salaverri, confirmó a la salida «que volveremos a negociar para intentar sacar adelante los Presupuestos y, si no queda otra, habrá una moción de confianza».

La oposición, que tiene mayoría, tiene en mente una moción de censura, aunque aún está lejos de llegar a concretarse

Ese apunta a ser el último recurso de los populares. La ley dice que, si se otorga la confianza al alcalde, quedarán aprobados los Presupuestos y, si no se otorga, habrá un mes de plazo para que la oposición presente una moción de censura. Si la moción no se presenta o no prospera, se aprobarán las cuentas automáticamente. De momento, la opción de la moción de censura planea entre la oposición, aunque los implicados dicen que no hay acuerdo. El tiempo dictará si realmente existe una mayoría alternativa al PP en Nájera.