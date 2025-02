Sin presupuestos ni campo de fútbol: la política najerina consuma su fracaso

Eduardo García Martínez Miércoles, 12 de febrero 2025, 22:16 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Este miércoles, se celebró en Nájera un pleno extraordinario con el fin de votar los presupuestos municipales para el año 2025. Estos incluyen el dinero necesario para realizar el proyecto de un nuevo campo de fútbol en el paseo San Julián, impulaso por el equipo de gobierno del PP pero con la mayoritaria oposición en contra. Con el fin de meter presión para que se aprobara, el Náxara Club Deportivo convocó una manifestación a las puertas del Ayuntamiento antes de la sesión. Allí acudieron entre 500 y 600 personas, según cálculos de la Guardia Civil.

«Necesitamos un nuevo campo ya porque es imposible practicar el fútbol en El Cementerio», comentaba durante la concentración uno de los entrenadores de los equipos de la cantera. «Es una vergüenza que no se pongan de acuerdo entre los partidos, los niños están hartos y nosotros también, al final nos vamos a tener que ir a jugar fuera», añadía otra entrenadora de infantiles. A su lado, el padre de un jugador aseguraba «que me preocupa mucho el futuro deportivo de mi hijo». Entre una multitud de jugadores, familias y vecinos, el presidente del Náxara comentaba «que no tenemos ninguna esperanza de que se aprueben los presupuestos».

Y asi fue. Para llegar al Ayuntamiento, los siete concejales de la oposicion (tres del PSOE, dos de IU y dos del PR) necesitaron de escolta policial. Más de diez agentes, entre Guardia Civil y Policía Local, velaron por la integridad de los ediles en su acceso al Consistorio. Una vez en el salón de plenos, decenas de personas trataron de entrar, pero un cordón de agentes impidió el acceso. Afuera, mientras tanto, cánticos contra los políticos, silbidos y mucha tensión. Para poder iniciar la sesión plenaria, hicieron falta varias llamadas al orden hasta que pudo comenzar.

La primera intervención fue para el alcalde, Jorge Salaverri, que afirmó «sentirse avergonzado porque la oposición haya pedido escolta policial para pasar por delante de niños y familias». Luego, alabó las virtudes de los nuevos presupuestos. «Lllevan muchas inversiones y un millón y medio de euros más que los últimos aprobados, los de 2023». Tras él, comenzó el turno de intervenciones Fernando Sánez, portavoz del grupo socialista.

Primeramente, llamó «borroka» a Salaverri por sus comportamientos en legislaturas pasadas. Ante ese agravio, el alcalde se rió y enzarzaron una breve discusión verbal. Luego, el socialista dijo que el PP «solo quiere Nájera para mancharla, humillarla y fundirla». Continuó su intervención criticando las anteriores gestiones populares y dijo que estas cuentas «no cubren las necesidades» y criticó las formas en las que el PP ha tratado a la oposición, sin proporcionarles información fidedigna.

En esa misma línea se movió el discurso de Idioia Eguileor, protavoz de Izquierda Unida. Con una potente retórica, habló de «profunda ineptitud de los populares» y pasó a desgranar las cuentas. Eguileor criticó la parálisis del plan general, el abandono del casco histórico, el mal estado de las calles o de la intención del PP de arreglar la deficiente estación de bombeo. Asimismo, habló de «engaño en las inversiones, pues del dinero presupuestado casi nada corresponde a 2025». Finalmente, en el tema del campo de fútbol, manifestó que a ella no le gusta ni el proyecto del paseo del PP ni el de reformar La Salera del PSOE. «Pero ante la urgencia de nuevos campos, cedemos y apoyamos el de La Salera, porque ya está redactado en el Ayuntamiento», concluyó Eguileor.

Finalmente, Sergio Díez, portavoz del Partido Riojano, fue el más comedido en su intervención y lamentó la falta de ideas del PP. Finalmente, reiteró su apoyo al proyecto de La Salera. El resto de la larga sesión, se desarrolló entre discusiones entre el portavoz socialista, el alcalde, y el concejal del PP y capitán del Náxara, Iván Rojo. Salaverri, finalmente descartó el proyecto de La Salera y dio la palabra a la interventora, que apuntó que la subvención para ese proyecto ya caducó. El alcalde, asimismo anunció una próxima moción de confianza.

Una vez concluida la parte política, los concejales de la oposición tuvieron que salir escoltados del Ayuntamiento por agentes antidisturbios. Entre gritos de 'hijos de puta', 'os estáis cargando Nájera' y lanzamientos de objetos de la muchedumbre.

