El alcalde de Nájera se somete a una cuestión de confianza para aprobar las cuentas o abrir una moción de censura «La ciudad merece unos presupuestos para que avance», declara el popular Jorge Salaverri, y asegura no haber negociado los apoyos que necesita

Diego Marín A. Logroño Viernes, 6 de junio 2025, 19:07 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri (PP), ha convocado un pleno extraordinario para el próximo 12 de junio en el que el único ... punto en el orden del día es una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos de 2025. En base a la Ley del Régimen Electoral General, al vincular la cuestión de confianza a los presupuestos, en el caso de que se rechace habrá un mes de plazo para presentar una moción de censura para elegir nuevo gobierno que, si no prospera, automáticamente aprobará las cuentas municipales. No es la primera vez que sucede en Nájera, el alcalde socialista Jonás Olarte activó el mismo mecanismo en 2015 y logró aprobar los presupuestos al no prosperar la moción de censura.

«La he presentado por responsabilidad. La ciudad merece unos presupuestos para que avance», explica Jorge Salaverri, quien asegura no haber negociado aún los apoyos que necesita pero está abierto a hablar. Salaverri no teme a la moción de censura que puede acarrear: «No tenemos miedo, es nuestro deber». Saúl Manzanares, secretario general de la Agrupación Socialista de Nájera y concejal, reconoce que le había informado el alcalde de la cuestión de confianza antes de presentarla, y aunque no hay decidida una postura por parte del PSOE, anuncia una asamblea la semana que viene para tomar una decisión. «El gobierno actual del PP no nos gusta nada, nos parece muy dañino para la ciudad», declara Saúl Manzanares. Y en cuanto a encabezar una moción de censura, para la que necesitaría los votos de IU y PR+, que le otorgarían la mayoría, es prudente. «Primero vamos a ver qué pasa el jueves porque se puede abrir un abanico de posibilidades», advierte Manzanares. Idoia Eguileor, edil de IU, asegura que ya estuvo en disposición de apoyar una moción que hubiera erigido al socialista Fernando Sáenz como nuevo alcalde pero «el PSOE no respondió» y, expone, «ahora puede pasar cualquier cosa». «No nos sorprende que presente la cuestión de confianza pero sí que haya tardado cuatro meses. Sabemos que lo que no quiere es negociar», explica Eguileor, quien recuerda que los presupuestos ya se han rechazado dos veces y el alcalde ya anunció en la segunda ocasión (12 de febrero) que presentaría esta cuestión de confianza. Sergio Díez, concejal del PR+, cree que «llega tarde, Nájera está paralizada y no se ha buscado alternativa, ahora estamos a mitad de año y con el verano de por medio». En cuanto a la postura regionalista Díez reconoce que «aún no hemos hablado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión