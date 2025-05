El reto de gobernar en minoría para la mayoría

Diego Marín A. Logroño Martes, 20 de mayo 2025, 08:39 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

La falta de apoyos ha provocado que el Gobierno de España no pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado. PSOE y Sumar gobiernan en minoría y necesitan unos apoyos puntuales que no han tenido en esta ocasión. Pero no solo Pedro Sánchez, a nivel municipal hay varios alcaldes en La Rioja que gobiernan en minoría.

Jorge Salaverri Alcalde de Nájera (PP) «Quedan más de dos años y aún no hemos echado a andar»

El caso más paradigmático puede ser el de Nájera, que rige Jorge Salaverri al filo de la navaja. El PP cuenta con seis concejales, el PSOE con tres e IU y PR+E, con dos. La oposición suma siete ediles, son mayoría, y eso provoca que la sombra de la moción de censura aparezca y desaparezca como un fantasma. «Cabe esa posibilidad», reconoce Jorge Salaverri. «La minoría presenta muchas dificultades, y más por la negativa de los otros partidos al diálogo, lo que provoca mucho retraso y trabajo que no fructifica, que se torpedea», critica el alcalde najerino. Un pacto de gobierno para estabilizar la situación parece inviable. «Hemos hablado con todos los partidos y las excusas son peregrinas. Es imposible llegar a acuerdos», subraya Salaverri. De hecho, la oposición ejerció en marzo su mayoría para rechazar los presupuestos municipales de 2025. «Esperemos que todo mejore porque quedan más de dos años y aún no hemos echado a andar», expone Salaverri.

Rosa Herce Alcaldesa de Arnedo (PSOE) «Hay que hacer partícipesa todos los grupos políticos»

Por contra, en Arnedo la legislatura parece una balsa de aceite pese a la minoría. El PSOE ostenta un «acuerdo de gobernabilidad pero no coalición con el PR+E y con IU, aunque no hay nada acordado, dialogamos mucho», detalla la alcaldesa, Rosa Herce. El único cambio ha sido la sustitución de Javier García por Rosa Herce como alcalde al tomar este las riendas del PSOE en La Rioja. «Dialogar es muy bueno para ver la realidad de otras ideas, también con el PP. Hay buena sintonía», expone Rosa Herce.

Eso ha permitido al pleno arnedano aprobar con unanimidad la reclamación de más trenes a Madrid con parada en Calahorra, la ampliación de la escuela infantil y la contratación de las obras de un nuevo polideportivo. «Esto es lo bonito de la política municipal y en esto se basa nuestro gobierno», subraya Herce. Pero no se confía. «Tampoco hay que bajar la guardia, mira Cervera… Hay que estar en continuo diálogo y hacer partícipes a todos los grupos políticos. Nunca hay que descartar nada. Nunca se sabe. El PR+ también ha estado en sintonía con el PP», advierte Herce.

Álvaro Forcada Alcalde de Cervera (PP) «Una moción de censura sería difícil de explicar»

En Cervera del Río Alhama la minoría es reciente. A principios de mayo los dos concejales de Vinea abandonaron el equipo de gobierno en coalición y dejaron solo al PP, con cinco ediles. Con el paso de Vinea a la oposición, esta suma seis concejales. No obstante, días después de esa ruptura el pleno, que también forman PSOE y Más Rincón de Olivedo, aprobó por unanimidad cuestiones como la ampliación de la escuela infantil, la certificación del depósito de agua y la rehabilitación de la casa de cultura. Para el alcalde, Álvaro Forcada, su equipo de gobierno actúa «con responsabilidad» y cree que la marcha de Vinea obedece a «excusas». Y descarta una posible moción de censura. «Somos grupos muy heterogéneos y creo que no cabe esa posibilidad, pero yo no tengo que decir eso, aunque sería difícil de explicar», admite Forcada.

Rubén Gutiérrez Alcalde de Villamediana (PP) «Desde el principio hemos tendido la mano a todos»

También es variopinta la Corporación de Villamediana, donde manda el PP frente a una oposición en mayoría compuesta por PSOE, PR+E y Vox. Un acuerdo para una moción de censura parece antinatural. «Estamos trabajando mucho por Villamediana, no hay motivos», opina el alcalde, Rubén Gutiérrez. Eso sí, el PP de Villamediana cuenta con el apoyo puntual de PR+E y Vox, gracias a los que ha aprobado los dos últimos presupuestos.

«Desde el principio hemos tendido la mano a todos. Somos un gobierno que escucha y trabajamos de la mano con ellos continuamente», asegura Gutiérrez. Y añade que sus propuestas «siempre van en la línea de mejorar el municipio, los servicios públicos y las necesidades de los vecinos». Así, el alcalde ni considera necesaria una mayoría porque «hay un correcto entendimiento de la política municipal, el objetivo de todos es mejorar Villamediana».

Laura Canta Alcaldesa de Rodezno (PP) La popular mantiene la alcaldía con mayoría del PSOE

El ejemplo más insólito se vive en Rodezno, donde el fallecimiento del concejal popular Julián Bobadilla en enero propició que entrara en su lugar en la Corporación el edil del PSOE Nicolás Pérez, otorgando la mayoría a este partido, aunque la popular Laura Canta mantiene la alcaldía, en minoría. Diario La Rioja ha intentado hablar con la alcaldesa, sin lograrlo, mientras el PSOE justifica que «por respeto al concejal fallecido no se ha hecho nada, ahora bien, los concejales socialistas están atentos y harán lo mejor para los vecinos y vecinas de Rodezno».

Comenta Reporta un error