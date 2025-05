Vinea abandona el equipo de gobierno de Cervera y deja al PP en minoría

Sanda Sainz Lunes, 5 de mayo 2025, 08:44 | Actualizado 09:24h. Comenta Compartir

El grupo municipal Vinea de Cervera del Río Alhama acaba de hacer pública su decisión de dimitir de la concejalía de Educación y Juventud, que ocupaba Néstor Alfaro; del cargo de segundo teniente de alcalde de Jesús Ladrón; y de la alcaldía pedánea de Ventas del Baño por parte de Begoña Poyo. De esta manera, la formación deja de apoyar al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, que se pqueda así en minoría: PP tiene cinco concejales, mientras que Vinea, PSOE y la agrupación de Rincón de Olivedo cuentan con dos cada uno. La oposición, así, suma ahora seis concejales por cinco del PP.

«Lo haremos efectivo en el día de hoy. Esta no es una decisión fácil, pero nos vemos obligados a tomarla por sentido común y coherencia con nuestros principios», asegura Vinea en un comunicado.

Entre los motivos que han llevado a tomar esta decisión, sus responsables señalan que «no podemos seguir avalando un proyecto que ha incumplido de forma reiterada los acuerdos pactados para los presupuestos de los dos primeros años de legislatura. Nuestro compromiso con la ciudadanía exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento, y estos valores no se han respetado por parte del actual alcalde».

«Escasas semanas después de la investidura del alcalde, éste fue nombrado Subdirector General del Instituto de Estadística en el Gobierno de La Rioja, hecho que comprometía seriamente su presencia en Cervera y creaba dudas en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento y de la gestión diaria», expone Vinea y asegura que decidió mantener el apoyo al PP «con el compromiso de que formaríamos parte de la gestión diaria y estaríamos informados de la situación del Ayuntamiento, cosa que sí sucedió durante los primeros meses de legislatura pero que dejó de darse con el único fin de intentar eclipsar a Vinea, pensando en intereses electorales en vez de en el beneficio de nuestro municipio».

«Desde Vinea consideramos que no es responsable seguir formando parte de un equipo de gobierno cuando no se nos informa de la situación del Ayuntamiento y se están tomando decisiones por vía unilateral y sin contar con nuestra opinión, sea o no imprescindible», critica en el escrito y continúa diciendo que «tampoco se están llevando a cabo las medidas acordadas y firmadas por el alcalde ni se están atendiendo nuestras peticiones actuales -que no son otras que las de subsanar las deficiencias que nos comunican los vecinos de Cervera-».

En la nota explican que no se les está teniendo en cuenta en materias de educación y juventud para ninguna decisión y que al cargo de segundo teniente de alcalde no se le ha permitido gestionar la brigada del Ayuntamiento cuando fue la única función que se le atribuyó en un principio, con el fin de mejorar su gestión.

«Vinea nació para aplicar el sentido común en la política local, con un lema claro: ni de izquierdas ni de derechas, lo que nos ha permitido trabajar con libertad por el bienestar de todos los vecinos de la comarca», recuerda la formación regionalista e insiste en que «sin embargo, en este tiempo, nos hemos sentido sistemáticamente desplazados, engañados en muchos momentos de la legislatura, silenciados y sin margen de maniobra. Nuestra voluntad de trabajar de forma constructiva por nuestros pueblos ha sido ignorada».

En ese sentido, consideran «especialmente grave la exclusión y ocultismo en decisiones clave para nuestro municipio, como puedan ser los temas relacionados con la situación de Plaza Chica y la viabilidad de la fábrica conservera, que a día de hoy seguimos sin saber cuáles fueron las negociaciones que se mantuvieron con los nuevos gerentes y qué facilidades se les ha dado para retener el cierre de esta fábrica».

Aseguran que su responsabilidad es con los vecinos, no con los intereses partidista y que por eso dan este paso «con la convicción de que Cervera y su comarca merece una gestión más transparente, honesta, participativa y comprometida».

En el próximo pleno del día 9 de mayo expondrán con más detalle los motivos por los que se han visto obligados a tener que tomar esta decisión. Respecto al futuro de gobernabilidad quieren dejar claro que «seguiremos defendiendo los intereses de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, haciendo una oposición responsable, sin bloquear nada de cuanto consideremos beneficioso para Cervera y trasmitiendo nuestras demandas a través del Ayuntamiento y en los plenos mediante mociones».

El Consistorio cerverano está gobernado por el PP, siendo alcalde Álvaro Forcada. Los populares cuentan con cinco concejales. Vinea tiene dos, igual que el PSOE y +R.O. (Más Rincón de Olivedo).