IU y PR están dispuestos a apoyar una moción de censura en Nájera, a la espera del PSOE

Un reloj de arena acaba de ser volcado. Hay un mes de plazo para presentar una moción de censura en Nájera. El PP gobierna ... en minoría con Jorge Salaverri como alcalde y durante dos años PSOE, IU y PR no se han puesto de acuerdo para unirse y derrocarlo. Lo que no se ha hecho bien con tiempo parece difícil que haga rápido y mal, puede pensar Jorge Salaverri, que ha ligado a los presupuestos la cuestión de confianza rechazada por la oposición sobre su cargo. Si no fructifica la moción, en base a Ley del Régimen Electoral General las cuentas se aprobarán automáticamente. «En política 30 días son muy largos», ha advertido Salaverri, quien ha empezado a tachar días en el calendario.

Curiosamente, IU y PR se muestran dispuestos a apoyar la moción de censura, pero parece ser el PSOE el que no se decide. Saúl Manzanares, presidente de la Agrupación Socialista de Nájera y concejal, no ha querido hacer declaraciones, a pesar de haber sido nombrado nuevo portavoz socialista en el Ayuntamiento najerino, en sustitución de Fernando Sáenz, quien se enteró de esta decisión por Diario LA RIOJA. «La moción se podría haber hecho en febrero porque las conversaciones existieron, pero hay quien, al ver que era yo el candidato, no quiso llegar a un acuerdo», declara Sáenz en referencia a Manzanares, aunque no lo nombre. Sáenz está dispuesto a presentar la moción con el apoyo de IU y PR, aunque le faltaría el de su propio partido. «Puede pasar de todo y me espero cualquier cosa en estos límites de la realidad», añade.

Idoia Eguileor, edil de IU-Podemos, expone que, si bien siempre ha existido la posibilidad, al arrancar la legislatura fue más complicado por los precedentes. «No estábamos dispuestos a ser muleta y no participar en nada», advierte. Pero el escenario cambió, el punto de inflexión fue el polémico pleno del 12 de febrero. Después de aquello, recuerda Eguileor, «estábamos en disposición de formar una moción y el alcalde debía ser Fernando Sáenz, pero el PSOE se puso de lado; por nuestra parte está como el primer día».

Ampliar El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, en primer término, con los concejales del PSOE a su derecha. D.M.A.

«Puede ser un problema interno»

IU y PR prefieren a Sáenz, pero el PSOE erige poco a poco a Manzanares, ex de Ciudadanos, primero como presidente de la agrupación local, luego como interlocutor con la prensa, portavoz y es de esperar que intente que sea el alcaldable. «Puede ser el problema, pero no lo dicen. Sabemos que es posible que tengan un problema interno», expone Eguileor. La política no solo hace extraños compañeros de cama, también provoca que nuestros adversarios estén enfrente y nuestros enemigos, detrás, como dijo Churchill.

Sergio Díez, de PR+V, se muestra igualmente a favor de la moción, a diferencia de hace dos años. «El PP obtuvo bastantes votos, la gente pedía cambio y permitimos que gobernasen», señala Díez. «La moción estaba bastante hilvanada y el PSOE se echó atrás, así que estamos a la espera. No sé qué opina pero hace falta el voto de los siete concejales de la oposición. Gobernar no es que den los números, hay que trabajar mucho desde el consenso», advierte Díaz.