El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte La Delegación del Gobierno en La Rioja y Acuaes han informado de que «el servicio se restableció anoche y el agua se está suministrando con normalidad en las localidades afectadas»

Diego Marín A. Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:55 | Actualizado 10:15h.

El suministro de agua en el Bajo Iregua se ha recuperado este viernes, después de más de diez horas de corte. Acuaes ha informado a Diario LA RIOJA de que «el servicio se restableció anoche» y «el agua se está suministrando con normalidad a los municipios. La Delegación del Gobierno en La Rioja también ha informado a las 9.42 horas de que «el servicio se restableció anoche y el agua se está suministrando con normalidad en las localidades afectadas». El el Gobierno regional especifica que «según parece, debido a la pérdida de presión y la entrada de aire en las redes municipales, es posible que en algunas zonas de los núcleos urbanos sigan con poca agua».

Ayuntamientos como el de Villamediana de Iregua, la población más afectada por población e industria, se habían adelantado y antes, ya recuperada el agua, lo habían comunicado a sus vecinos. «Siendo prudentes, después de muchas horas de trabajo, podemos decir que se ha procedido al llenado de nuestro depósito y, poco a poco, para evitar roturas en nuestra red, se irá reponiendo el servicio de agua potable. En las próximas horas se restablecerá el servicio con normalidad», ha informado el Consistorio villametrense en la mañana de este viernes. El alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez, ha detallado a este periódico que «en el depósito empezó a entrar agua a las 00.30 horas y ya está restablecido el suministro, hemos tenido algún reventón de bocas de riego, pero sin importancia». Por otra parte, la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes, ha explicado a este medio que, aunque la incidencia afectó a la localidad y todo el polígono industrial El Sequero, la reserva del depósito municipal propició que el corte de suministro no se sufriera en la mayoría de viviendas e industrias del municipio. «A las 5 de la mañana ha comenzado a llegar agua con normalidad. Hemos aguantado con lo que quedaba en el depósito y no ha habido cortes ni en el pueblo ni en el polígono», ha añadido la alcaldesa.

Una avería dejó este jueves sin suministro de agua a varios municipios del Bajo Iregua. Las obras de construcción de una nueva tubería, que Diario LA RIOJA ya informó días atrás que acumula meses de retrasos y tres modificaciones presupuestarias, provocó que Villamediana de Iregua, Alberite y Murillo de Río Leza, se quedasen sin agua. De igual manera las empresas del polígono industrial Puente Madre de Villamediana también sufrieron el corte, lo que afectó a la producción de algunas de ellas. La avería también afectó a Arrúbal y Agoncillo y todo el polígono industrial El Sequero, si bien no llegaron a producirse cortes gracias a la reserva de agua de los depósitos municipales. La intervención la ejecuta la unión temporal de empresas Facsa-Imathia para Acuaes, entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el que el Gobierno de La Rioja acordó la financiación de la infraestrucura que gestionará el Consorcio de Aguas y Residuos.

Ampliar Vecinos de Villamediana hacen cola para captar agua de una fuente. M.F.

Vecinos, a la fuente

A primera hora del jueves el Ayuntamiento de Villamediana informó a sus vecinos de que «debido a la conexión de la nueva red de abastecimiento pueden darse a lo largo de la mañana algunos cortes de agua» y después, cerca de las 16.00 horas, advirtió del corte total. Varios vecinos acudieron a la fuente pública de la carretera de Alberite para recoger agua. Los técnicos de Acuaes y del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja han trabajado durante la noche para arreglar la incidencia.