Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año

El tiempo siempre es relativo. Hace un año que el Ayuntamiento de Logroño anunció el cierre de un tramo del parque del Iregua «cuya duración estimada inicialmente rondará los cien días» ... . El motivo fue la obra de construcción de la tubería del Bajo Iregua, en concreto la llegada de la intervención, que comenzó en Nalda en 2023, al puente de Varea, en Logroño, donde finaliza la conducción al desembocar en la depuradora municipal. Entonces se cerró al acceso al parque desde el barrio Los Lirios y el paseo del Prior. Y ya ha pasado un año, 365 días.

Si bien es cierto que en las últimas semanas se ha ejecutado la última parte del tramo, el de la depuradora y La Fombera, y que se abrió la zona de Puente Madre, desde hace ocho meses la intervención en el puente de Varea está parada y el acceso permanece cortado. «El cierre será el mínimo posible», informó el Consistorio logroñés hace un año.

Acuaes, promotora de la obra a la que el Ayuntamiento deriva las explicaciones, ha expuesto a Diario LA RIOJAa que, «ante los continuos retrasos que se están produciendo en la ejecución, la previsión es que se abra todo el parque durante diciembre, antes de Navidad, sin perjuicio de que haya que realizar algún corte puntual para que entren y salgan las máquinas». También se valora trabajar a cielo abierto al paso por el puente de Varea, lo que provocaría cortes de tráfico, por lo que deben consensuarlo.

La previsión es contar con la perforadora en febrero, aunque también se valora trabajar a cielo abierto y cortar el tráfico en el puente

La obra, declarada de interés general del Estado, construye una gran tubería para recoger los vertidos de Nalda, Albelda, Alberite, Lardero y Villamediana, y conducirlos hasta la depuradora de Logroño para su tratamiento. Cuando se finalice la gestionará el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja pero la intervención la promueve el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la entidad pública Acuaes con un presupuesto de 19.360.000 euros acordado en 2022 con fondos europeos y una aportación del Ejecutivo regional de 3.872.000 euros.

Según explicó meses atrás Acuaes, es necesaria una máquina con una tecnología de perforación diferente y más compleja, por lo que se gestiona la disponibilidad de una microtuneladora para continuar con la obra, aunque existen pocas empresas que puedan realizar este específico trabajo. La previsión actual es poder contar con la perforadora en febrero.

Ampliar Una máquina circula por el parque en el resto de la obra. Juan Marín

Tres modificaciones

No obstante, desde que la obra se inició en septiembre de 2023 ha sufrido tres modificaciones «por necesidad de incremento presupuestario» por un valor total de 1.819.306 euros (IVA incluido), lo que supone más de un 13% de aumento del coste del valor de la adjudicación a la unión temporal de empresas Facsa-Imathia por 13.970.033 euros (cuantía que supuso una rebaja del 6,51% sobre la base de licitación, 14.942.450,64 euros). Los 18 meses de plazo inicial para finalizar la obra concluyeron el pasado mes de febrero, un mes antes de que se paralizara la obra en la parte del puente de Varea.

La primera modificación del contrato, en julio de 2024, supuso una inyección de 612.261,56 euros más por ejecutar «nuevas unidades no previstas». La segunda, en enero de 2025, y de 360.264,37 euros, se justificó para «subsanar deficiencias del proyecto debidas a su antigüedad». Redactado hace 14 años, no se habían actualizado normativas ni condicionantes ambientales y, además, se halló «la presencia imprevista de materiales a excavar que no son aptos para su reutilización en la propia obra». Por este motivo se amplió el plazo de ejecución hasta el 28 de septiembre de 2025.

Antes, en junio, la presidenta de Acuaes autorizó «la suspensión temporal parcial de las obras debido a las incidencias geotécnicas» (material diferente al previsto y estructuras de hormigón enterradas) detectadas en los puentes de Varea y del tren. Y la tercera, de 846.780,2 euros, se basó en la aportación de material y restitución de la Vía Romana del Iregua a su estado inicial.