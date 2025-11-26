LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tramo de la obra del emisario del Bajo Iregua cuya ejecución está parada desde el pasado mes de marzo y suspendida desde el pasado septiembre. Juan Marín

Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año

La zona cumple doce meses cortado y Acuaes anuncia que, «ante los retrasos, la previsión es que se abra antes de Navidad»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

El tiempo siempre es relativo. Hace un año que el Ayuntamiento de Logroño anunció el cierre de un tramo del parque del Iregua «cuya duración estimada inicialmente rondará los cien días» ... . El motivo fue la obra de construcción de la tubería del Bajo Iregua, en concreto la llegada de la intervención, que comenzó en Nalda en 2023, al puente de Varea, en Logroño, donde finaliza la conducción al desembocar en la depuradora municipal. Entonces se cerró al acceso al parque desde el barrio Los Lirios y el paseo del Prior. Y ya ha pasado un año, 365 días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año

Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año