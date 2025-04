El tesoro olvidado que Albelda quiere recuperar

Diego Marín A. Logroño Jueves, 10 de abril 2025, 07:24 | Actualizado 08:41h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Albelda de Iregua ha adjudicado a la empresa local Construcciones Asociados, por 320.244,83 euros y seis meses de plazo de ejecución, el arreglo del espacio rupestre de San Martín. La ansiada rehabilitación del conjunto de cuevas origen de la localidad, el Scriptorium, es ya inminente. Para ello la Asociación Cultural para la Historia de Albelda ha adquirido en los últimos años seis cuevas que eran propiedad particular, invirtiendo 10.000 euros, y las ha cedido al Consistorio para que pueda actuar. «Esto ha permitido encauzar y poner en marcha todo. Hemos podido comprar todas las cuevas menos una para donarlas. Estaban en desuso y tuvimos que limpiarlas porque estaban llenas de basura», explica Andrés Cámara, presidente de la asociación.

El deseo de la entidad es que se realicen las obras para reanudar las visitas guiadas a su interior, que tuvieron que dejar de hacerse en enero de 2022 por precaución, debido al delicado estado de conservación, después de que se produjeran algunos desprendimientos en el interior. «Por fin se va a revertir la situación, así que, en cuanto acaben las obras, empezaremos de nuevo con las visitas», anuncia Andrés Cámara. El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Albelda firmaron en septiembre del año pasado un convenio dentro del 'Plan de Acciones de Cohesión entre Destinos del Camino de Santiago en La Rioja' por el que la comunidad autónoma aporta el total de la base de licitación de la obra, 330.328 euros, para impulsar su dinamización turística.

Acceso al Scrptorium con una ventana abierta.

En el Scriptorium hubo en el año 950 una escuela de amanuenses a la que el obispo Godescalco encargó la copia de un manuscrito de San Isidoro de Sevilla. Su viaje de Aquitania a Santiago de Compostela, pasando por lo que hoy es Albelda, se considera el primer peregrinaje de la Ruta Jacobea. Aquella escuela dio origen al monasterio de San Martín y este, a la localidad. Allí también se elaboró el Códice Albeldense, contemporáneo del emilianense, en el que aparece la primera representación de los números en Occidente.

Toda esta importancia histórica contrasta con el estado de conservación del conjunto rupestre. Tal y como indica la memoria del proyecto, «el dominio público a través del que se accede está descuidado e insalubre» y la adecuación del interior de las cuevas básicamente consiste en la instalación de un pavimento flotante y el diseño de una iluminación que permita su visita por la noche, además de instalar una malla para la prevención de desprendimientos. «El estado actual del conjunto norte del monasterio benedictino de San Martín no se encuentra en condiciones de ser visitado o abierto al público», reconoce la memoria.

Exterior del conjunto

Ricardo Zapatero, vecino del barrio Alto de Albelda, donde se encuentra el Scriptorium, destaca que «el conjunto histórico es muy apreciado por los vecinos y está en un estado de abandono, con los accesos totalmente impracticables y falta de protección, puede entrar cualquiera y vandalizar o corriendo peligro». El propio Zapatero ha solicitado por escrito a Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja «medidas urgentes e inexcusables en defensa del Scriptorium» debido a su estado de abandono, y alerta de que los accesos no cuentan con control ni vigilancia. «Hay que actuar ya porque, si no, cuando el plan se vaya a ejecutar igual ya no hay nada que restaurar. Y pienso que es lo que más hay que reseñar de Albelda», añade Zapatero. El derrumbe días atrás de la ermita del Cristo de Leza de Río Leza urge a intervenir en el patrimonio que se encuentra deteriorado para no perderlo.

Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda, justifica el retraso en el inicio de la obra porque Patrimonio ha requerido antes de actuar un informe arqueológico y medidas de protección. María del Bueyo Gómez, concejala de Cultura y Turismo, explica que Patrimonio obliga a que un arqueólogo y un topógrafo supervisen las obras. «Es un proceso más, por seguridad», especifica Gómez.