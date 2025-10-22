La doctora Beatriz Peñín del Río obtiene el primer accésit del Certamen 'Tesis en 3 minutos' de Campus Iberus Su monólogo versó sobre las cremas solares

La Rioja Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:00

Beatriz Peñín del Río, doctora en Química por la Universidad de La Rioja, ha logrado el primer accésit del Certamen 'Tesis en 3 minutos' organizada por el Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus' y cuya final se ha disputado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

En la final –a la que asistió la rectora Eva Sanz Arazuri y el vicerrector de Política Científica, Eduardo Fonseca Pedrero– se impuso Silvia Mata Ajamil, de la Universidad Pública de Navarra, que ganó el primer premio con su presentación 'Salmón del futuro: con pez, sin pez y… ¡en 3D!'; mientras que Ismael Perisé Badía, de la Universidad de Zaragoza, logró el segundo accésit con '¿En qué se parece tu cerebro a una aldea medieval?'.

Beatriz Peñín del Río, que ha obtenido recientemente el grado de doctora por la Universidad de La Rioja, ha logrado el primer accésit con 'Cremas solares: ¿estamos lo suficientemente protegidos?'.

En su tesis doctoral, precisamente, desarrolla nuevos filtros solares más sostenibles y eficaces frente a las radiaciones ultravioletas y la luz azul aptos para su uso en formulaciones cosméticas reales.

Desarrollada en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja, dentro del Grupo de Fotoquímica Orgánica, ha sido dirigida por Diego Sampedro Ruiz e Ignacio Funes Ardoiz, con sobresaliente 'cum laude' y mención internacional.

Junto a Beatriz Peñín del Río representaron en la final a la Universidad de La Rioja el doctor José Ramón Barbero Cadirat y el investigador Daniel Miguel Treviño.

El jurado ha estado compuesto por Rosa Bolea Bailo, rectora de la Universidad de Zaragoza y presidenta del Consorcio Campus Iberus, como presidenta; Patricia Gascón Vera; Iñaki González Ramírez; Marina Laplana Lafaja; y el periodista Victor Espuelas Olagaray, actuando como secretario del jurado.

El Certamen 'Tesis en 3 minutos' está dirigido a estudiantes de Doctorado con sus tesis en fase avanzada matriculados en cualquier universidad de Campus Iberus, así como doctores recientes de esas mismas universidades.

Su objetivo es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia. Por ello, premia la capacidad de los participantes para comunicar ideas de un modo efectivo a un público no especializado.

A través de este certamen se pretende incidir en la importancia de la divulgación y comunicación de la ciencia para el avance de la sociedad y la mejora