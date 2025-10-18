Investigación que se extiende hasta la piel

La doctora Beatriz Peñín posa con su tesis en el laboratorio del Complejo Científico-Tecnológico en el que la ha llevado a cabo.

La investigadora Beatriz Peñín ha defendido recientemente su tesis doctoral en la Universidad de La Rioja, un trabajo que viene a proponer nuevas soluciones a dos problemas muy propios del siglo XXI. Por un lado, la nueva doctora por la UR ha desarrollado cremas que protegen a las personas de su continuada exposición a la luz azul procedente del sol, además de las pantallas de tablets, smartphones, televisores, ordenadores... Por otro, son cremas respetuosas con el medio ambiente al estar elaboradas a partir de productos naturales que minimizan su impacto en el entorno.

En un escenario en el que es evidente que se ha incrementado la exposición a la radiación UV por la disminución de la capa de ozono y el mayor número de días soleados, es fundamental contar con cremas solares que reduzcan los riesgos asociados a esa exposición.

Por eso, Peñín decidió continuar con la línea de investigación en fotoprotección que ya iniciara el grupo de investigación de la Universidad de La Rioja: «Vimos que había dos líneas en las que mejorar: aminorar el impacto de las cremas en los espacios naturales y proteger de la luz azul», señala la investigadora natural de Alcorcón (Madrid).

Dirigida por los profesores de la Universidad de La Rioja Diego Sampedro Ruiz e Ignacio Funes Ardoiz, del Grupo de Fotoquímica Orgánica, y centrada en la química y la luz, la tesis 'Excited-State Organic Chemistry: Tuning Photoprotective and Photoredox Properties' logró una calificación de sobresaliente cum laude con mención internacional.

«Aún debemos hacer algunos estudios que garanticen la no toxicidad de los elementos utilizados en la elaboración de los productos», explica Beatriz Peñín, que recuerda que el trabajo ha generado nueve publicaciones científicas, aunque aún tiene tarea por delante para hacer una publicación completa de los resultados y las conclusiones.

En cualquier caso, con su trabajo, la nueva doctora ha logrado desarrollar compuestos derivados de productos naturales como futuros componentes de cremas solares. Así, la tesis ha diseñado cuatro nuevos filtros solares aptos para su uso en formulaciones cosméticas reales que han demostrado alta absorción de radiación ultravioleta y gran estabilidad frente al sol.

En cualquier caso, tanto el desarrollo de producto como sus investigaciones todavía tienen un largo camino por recorrer ya que, recuerda, «los productos farmacéuticos tienen un desarrollo lento y cuidadoso», admite. Aun así, la investigadora de la UR explica que han existido contactos y colaboraciones con una empresa líder del sector (que no desvela por cuestiones de confidencialidad) con la que continúan avanzando.

De momento, y tras haber defendido con el mejor de los resultados su tesis doctoral, Peñin seguirá trabajando en el ámbito universitario. «Dispuse de un contrato predoctoral gracias a la colaboración de la UR con el Banco de Santander, que incluyó una ayuda para una estancia internacional de tres meses en la RWTH Aachen University (Alemania), y ahora, merced a ese acuerdo, he pasado a una transición postdoctoral que me permite prorrogar un año mi presencia en el Grupo de Fotoquímica de la UR».

En la final del certamen 'Tesis en 3 minutos' Beatriz Peñín participa este lunes 20 de octubre en la final del certamen 'Tesis en 3 minutos' que se disputa en Zaragoza y que organiza el Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus'. Junto a ella, y representando a la Universidad de La Rioja participan también José Ramón Barbero Cadirat y Daniel Miguel Treviño. Los tres acuden a la final de este certamen en el que participan doctores recientes o estudiantes que están terminando su tesis doctoral y que pretende acercar la labor de los investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia.

