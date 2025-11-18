El aviso sobre el derroche de 'La Paqui', la mujer de Cerdán: «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

El informe de la UCO sobre las relaciones comerciales entre la empresa navarra Servinabar y la multinacional Acciona, que fueron en UTE en algunos contratos ... bajo sospecha en la causa abierta en el Tribunal Supremo, le reportaron a la compañía dirigida por el investigado Antxon Alonso 6,7 millones de euros, un 75% de los ingresos totales percibidos en el periodo señalado por los investigadores.

En Servinabar, de la que el informe policial incluye información fiscal aportada por la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Hacienda Foral Navarra, trabajaron «personas del entorno» de Santos Cerdán, el exdiputado navarro y ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio. Cerdán llegó a tener un porcentaje en las participaciones de esta firma cuando se encontraba haciendo política en Navarra, aunque luego se desprendió de ellas.

Así, la mercantil investigada declaró pagos en el año 2020 por valor de 22.324 euros a María Belén Cerdán, hermana de Santos, repartidas en seis transferencias documentadas entre febrero y junio de ese año. Aunque la UCO sospecha que esta relación pudo haberse extendido hasta mediados de 2025, según el análisis del correo electrónico de la sociedad.

Otro nombre señalado del entorno del exdirigente socialista es Antonio Muñoz, hermano de la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, y por ende su cuñado. Antonio estuvo empleado en Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. En septiembre de 2019 el dueño de la mercantil, Antxon Alonso, remitió el teléfono de Antonio al directivo de Acciona José García Alconchel, responsable de la zona sur y África de la multinacional y que ha sido citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre en el Supremo, para tratar un proyecto conjunto.

En las cuentas de la sociedad navarra, el citado Antonio Muñoz ha sido el perceptor de 69 transferencias por un valor conjunto de 53.130 euros entre el 1 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2022. También aparecen cinco transferencias de la cooperativa Noran Coop, vinculada a Koldo García y a Antxon Alonso, a la mujer de Cerdán por 9.500 euros entre los meses de marzo y julio de 2018. Fue en el marco de un contrato de trabajo notificado a la administración laboral, aunque la UCO sospecha en su informe que Francisca hubiera realizado «una verdadera prestación de servicios» a la cooperativa.

Alquileres de pisos y tarjeta de crédito

Del mismo modo, en el epígrafe del documento policial denominado «alquileres de inmuebles» se incluye que Servinabar abonó la mensualidad de 800 euros por el piso que Cerdán y su familia alquilaron en el centro de Madrid, en la Glorieta de Quevedo, cuando éste llegó a Ferraz en otoño de 2017. En total se pagaron 7.200 euros hasta julio de 2018.

Posteriormente, la firma navarra abonó el nuevo arrendamiento en la capital del que fuera secretario de Organización del PSOE. Fueron 15 mensualidades y una fianza por valor de 44.645 euros hasta octubre de 2019. También se incluyó la compra de determinado inmobiliario para la vivienda, sita en la calle Hilarión Eslava, por un total de 2.210 euros y otros 5.520 euros para el mismo fin abonadas a El Corte Inglés. El total de los dos alquileres y estos gastos de muebles ascendieron a 62.840 euros.

Otros productos bancarios a nombre de Servinabar que habría utilizado la familia de Santos Cerdán o él mismo fueron unas tarjetas de crédito. En una de ellas los cargos totales ascendieron a 33.574 euros entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, el mismo mes en el que fue detenido Koldo García. En detalle, 7.470 euros se hicieron en un restaurante próximo al domicilio entre febrero de 2022 y enero de 2024. Una conversación intervenida en los dispositivos de Antxon Alonso entre éste y su mujer, de septiembre de 2021, se desprende cierta preocupación por los gastos desmedida de la mujer de Cerdán.

«'La Paqui', que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar...y restaurante un finde semana sí y otro también. Ya les vale. Y encima no son nada discretos. Tenéis que cogerle entre los dos y hablarle claro», se queja la esposa de Alonso.