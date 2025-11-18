LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sumario del piso franco junto al Congreso usado por Cerdán para reunirse con las constructoras G.C.

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Las 227 páginas del informe sobre «Acciona-Servinabar» revelan que el exdirigente socialista tenía un piso franco junto al Congreso para sus 'negocios' y apuntan a que él era el «enlace» entre las empresas y el Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo, Mateo Balín y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela como el exsecretario de Organización, casi hasta ... el día en que fue enviado a la cárcel por el Supremo, se enriqueció a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  5. 5

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  7. 7 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  8. 8

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  9. 9

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo
  10. 10

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»