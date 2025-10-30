LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

Comenta

«¿Organizó la señora Leire Díez algún tipo de encargo para el Partido Socialista?», le preguntó directamente el senador Gorka Elejabarrieta, de Bildu, a Pedro ... Sánchez, sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue, ni mucho menos taxativa: «Mire señoría, que me conste a mí, desde luego que no». «Que me conste a mí», repitió Sánchez, «desde luego que no».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  10. 10 Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

Sánchez no cierra la puerta a que la &#039;fontanera&#039; trabajara para Ferraz: «No, que me conste»