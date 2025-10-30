LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pedro Sánchez en la comisión del Senado este jueves

Pedro Sánchez en la comisión del Senado este jueves Chema Moya/Efe

Sánchez reconoce el cobro en sobres pero defiende la «financiación absolutamente legal» del PSOE

El presidente esquiva, hasta el momento, las cuestiones judiciales más espinosas como los «pagos sin documentar» o el abono con billetes de alta denominación

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:34

Comenta

A la novena fue la vencida. Pedro Sánchez, después de nueve preguntas de la senadora de UPN María Caballero, acabó reconociendo este jueves en ... el Senado haber cobrado en metálico del PSOE. Aunque poco más, porque no aclaró ni qué cantidad ni cuántas veces y, sobre todo, hasta cuando recibió sobres con dinero de Ferraz como abono de sus gastos, una práctica que el partido asegura que abolió en 2021, pero que habría continuado hasta hace al menos unos meses, según la Guardia Civil.

