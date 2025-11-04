LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres y Salvador Illa Efe

«¡No hay puta manera con Illa!»:Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

En otoño de 2020 la negativa del exministro de Sanidad para contratación de antígenos a la empresa de la trama sacó de sus casillas al expresidente canario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

Ángel Víctor Torres amagó en pandemia con recurrir a la ayuda de José Luis Ábalos y del mismísimo Pedro Sánchez para acabar con la oposición ... del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que el Gobierno canario, por su cuenta y sin coordinación con el Ejecutivo central o el resto de comunidades, se hiciera en otoño de 2020 con test de antígenos. El afán de actual de Política Territorial por movilizar incluso al presidente del Gobierno era por favorecer a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Víctor de Aldama, la misma compañía que el comisionista de la trama Koldo le había recomendado en una cena en julio de ese mismo año a la que, además de Torres y De Aldama, acudieron José Luis Ábalos y Koldo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5 El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  6. 6 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  7. 7

    De generación en generación
  8. 8 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  9. 9

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «¡No hay puta manera con Illa!»:Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

«¡No hay puta manera con Illa!»:Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama