Torres niega que haya «nada delictivo» tras los informes de la UCO y demandará a Aldama La UCO ha evidenciado en su informe la relación del ministro con Koldo García y Aldama

C. P. S. Martes, 4 de noviembre 2025, 16:42 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, niega que haya «nada» tras los informes de la UCO que lo acusen de alguna actuación delictiva ... y ha denunciado que «ha sufrido un ataque difamatorio» durante estos meses en los que se ha hablado del informe conocido esta semana, en el que se recogen conversación de Torres con el conseguidor de la presunta trama corrupta. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada». El ministro, además, ha señalado que «a diferencia de otros informes de la UCO, no hay ninguna petición al juez para que investigue una actuación delictiva».

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. Por ello, el ministro ha adelantado que demandará a Aldama «por atentar contra su imagen pública». En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Víctor De Aldama