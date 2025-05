Puigdemont tira de victimismo: «Todo el mundo» quiere «joder» a Junts

Cristian Reino Lunes, 12 de mayo 2025, 13:14 Comenta Compartir

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado este lunes una «convergencia» entre la derecha y la izquierda, tanto en Cataluña como en ... el conjunto del Estado, contra Junts para «joderle». «Todo el mundo nos tiene muchas ganas, en Madrid y en Cataluña. Quieren jodernos, les molestamos a unos y otros», ha asegurado desde Waterloo, donde ha reunido al grupo parlamentario en la Cámara catalana de Junts para hacer balance del primer año desde las últimas elecciones ganadas por Salvador Illa. No ha hecho autocrítica de la derrota electoral, sino que ha venido a decir que la victoria del PSC no se habría producido si hubiera podido hacer campaña en Cataluña y no desde el sur de Francia. Ha hablado de resultado «afectado» por la «interferencia» de la «represión».

Junts quedó en segunda posición en las elecciones catalanas de hace doce meses. La situación es complicada para la formación nacionalista, que ha visto reducir su presencia institucional: está fuera del Govern y de tres de las cuatro diputaciones provinciales y solo gobierna una de las 10 mayores ciudades de Cataluña (Sant Cugat del Vallés). Su influencia en el Gobierno central, en cambio, es mayor que nunca. No pasa un buen momento el partido soberanista, que siente la amenaza electoral de Aliança Catalana, que podría arrebatarle 10 escaños en el Parlament. Puigdemont ha tratado de elevar la moral de la tropa juntera con un discurso victimista, afirmando que la derecha y la izquierda hacen «pinza» contra los postconvergentes, ya sea cuando abogan por una delegación de competencias de inmigración para Cataluña o cuando defienden que se derogue el impuesto contra las eléctricas. «El objetivo es jodernos», ha afirmado ante su grupo parlamentario, integrado por 35 diputados, y la plana mayor de su partido. Esta acusación venía también con motivo del pacto en defensa de la lengua suscrito por PSC, ERC y los comunes, que Junts se ha negado a suscribir de momento. El argumento que ha esgrimido para no firmar aún es que Junts está a la espera de conocer la sentencia del Constitucional sobre la obligación de que las escuelas catalanas impartan un 25% de las clases en castellano y aguarda también cómo acaba la negociación sobre la oficialidad del catalán en la UE. Puigdemont ha cargado contra los «populistas» de la «motosierra», tanto de la derecha como de la izquierda. El líder de Junts ha comparecido para hacer balance del año desde las elecciones y sido muy duro contra el presidente de la Generalitat. Ha afirmado que Cataluña está en «emergencia nacional», ha acusado a Illa de no tener liderazgo y de renunciar al autogobierno para no «incomodar a su amo de Madrid». «El Govern no está», los socialistas solo quieren el «poder al precio que sea», ha denunciado. El expresident ha reivindicado a Junts como líder de la oposición y como la única alternativa al PSC. Y en Madrid, como la fuerza que hace el trabajo que a su juicio debería hacer el Ejecutivo catalán de defender los intereses catalanes, de más inversión, competencias y cumplimientos. «Ponemos soluciones» a los «problemas» de los «tripartitos» de aquí y de allí, ha señalado. Mientras, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lanzado un aviso al Gobierno y ha reiterado el rechazo de su partido a la reducción de la jornada laboral aprobada por el Ejecutivo. «Así no», ha advertido. Puigdemont ha reprochado al Gobierno que haya aprobado la medida de rebajar la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 sin consenso, ignorando la negociación colectiva e imponiéndosela a las pymes y a los autónomos. A su juicio, la propuesta tal y como la llevó el Gobierno al Consejo de Ministros implicará más costos para las empresas pero «cero beneficios» para los trabajadores que no ganarán en «poder adquisitivos». La clave está en los «salarios dignos», ha expresado. Puigdemont ha reivindicado además un salario mínimo catalán, adecuado al coste de la vida en Cataluña, y también unas pensiones ajustadas a ese coste de la vida en la comunidad catalana.

