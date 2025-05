Illa, dispuesto a reunirse con Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya no se cierra a mantener una reunión con Carles Puigdemont en Waterloo. Hasta la fecha, el jefe ... del Ejecutivo catalán desdeñaba el encuentro. En cambio, este lunes ha dado a entender que ahora sí está dispuesto a verse con el líder de Junts en Waterloo. «Buscaremos el momento de vernos», ha afirmado en RTVE. «Cuando tengamos el momento, lo diremos», ha expresado. «Máximo respeto en su condición de expresidente de la Generalitat y líder de Junts. Si tenemos una reunión, lo sabrán», ha zanjado. Hasta la fecha, Illa siempre había esquivado la cuestión y daba a entender que se reuniría con el dirigente secesionista tras ser amnistiado. Junts reclama a los socialistas una reunión de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez y Salvador Illa, por separado, como gesto para escenificar lo que los independentistas llaman «amnistía política» del expresidente.

El guiño de Illa hacia Puigdemont se produce cuando se cumplen doce meses desde su victoria electoral en las catalanas del 12-M. Días atrás, tanto la patronal Foment del Treball como el Cercle d'Economia criticaron al Govern por pactar con ERC y los comunes y no con Junts. El presidente de la Generalitat ha replicado a los empresarios que tiene dos pactos de investidura (con ERC y los comunes) y que no hará nada que los pueda poner en peligro. No descarta llegar a acuerdos con los junteros, siempre y cuando no afecten a su alianza con los grupos de la izquierda. Illa ha quitado hierro a las críticas de los empresarios. «La economía va bien en un marco de estabilidad», ha avisado. La carpeta más urgente para cumplir los pactos con ERC es la de la financiación. Ha reiterado su «compromiso» con la financiación singular y cree posible que Cataluña gestione ya el año que viene la campaña de la renta. Cataluña está «preparada», ha asegurado, a pesar de reconocer la «complejidad» de la operación.

Sobre Pedro Sánchez, máximo apoyo del presidente de la Generalitat, que ha pedido respeto por las conversaciones privadas, a raíz de la publicación de unos mensajes con José Luis Ábalos. «Hay Pedro Sánchez para rato, sé de lo que hablo», ha afirmado. El dirigente socialista ve al jefe del Ejecutivo central presentándose a las elecciones en 2027 y «ganándolas».