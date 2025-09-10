LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este martes en el pleno del Congreso Borja Sánchez-Trillo /EFE

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

Díaz insiste en que la norma, tumbada por Junts, PP y Vox, se hará realidad por que el debate «está ganado en la calle» y las fuerzas de la derecha le acusan de ignorar y maltratar a las pequeñas empresas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:24

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  3. 3 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  6. 6

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  7. 7 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  8. 8

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  9. 9 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  10. 10

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso