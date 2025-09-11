LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

El endurecimiento del control de la jornada no necesita pasar por el Congreso y la ministra ya trabaja para ponerlo en marcha cuanto antes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:07

Los empresarios ganaron este miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  3. 3

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  4. 4

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  5. 5 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  6. 6 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  7. 7

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  8. 8 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  9. 9 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  10. 10

    Así empeora tu salud tener pesadillas (y así se evitan)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario