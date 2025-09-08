LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Leire Díez en la comparecencia de prensa del pasado junio en un hotel de Madrid Carlos Luján /E.P.

El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

Leire Díez tiene derecho a guardar silencio este lunes en la comisión del 'caso Koldo' , pero la bronca en el Senado se da por segura

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:43

Leire Díez tiene derecho a no declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' a la que está citada este lunes, pero aunque la exmilitante del PSOE ... guarde silencio la bronca en el Senado se da por segura. La conocida como 'fontanera' de Ferraz está ya imputada por supuestas maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de las investigaciones más delicadas para el PSOE. Por eso, cualquier cosa que diga en sede parlamentaria puede empeorar su situación procesal con vistas a su declaración como investigada el próximo 11 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

