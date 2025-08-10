El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas de ceder a Huawei información sensible

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al ... Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a un proveedor designado «de alto riesgo» por la propia UE como Huawei, el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.

La eurodiputada considera que esta contratación plantea un serio problema de coherencia con las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y de protección de datos sensibles, además de comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.

«Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real», ha advertido Montserrat.

La Comisión Europea, en el marco del «EU 5G Security Toolbox», instó en 2020 a los Estados miembros a limitar o excluir a proveedores de alto riesgo de infraestructuras críticas. Esta categoría incluye a empresas como Huawei, cuya sujeción a la legislación de seguridad nacional china podría implicar la obligación de colaborar con los servicios de inteligencia del país asiático, incluso en el extranjero.

«Pedro Sánchez vulnera el marco de seguridad tecnológico fijado por la Comisión Europea y pone en peligro la confianza de la OTAN y sus aliados» Dolors Montserrat

El «EU 5G Security Toolbox» fue publicado el 29 de enero de 2020 por la Comisión Europea y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), en coordinación con los Estados miembros. La Comisión ha subrayado que sus principios deben aplicarse también en sectores más allá del 5G, especialmente cuando están implicados datos judiciales, policiales o de seguridad nacional.

la seguridad debe prevalecer

«La Comisión ha sido clara: la seguridad debe prevalecer sobre el precio. La presencia de Huawei en un sistema de interceptaciones judiciales contradice las recomendaciones europeas y vulnera el principio de precaución en materia de ciberseguridad pública», ha recordado la eurodiputada.

En una pregunta parlamentaria, Dolors Montserrat advierte del riesgo de filtración o monitorización indirecta por parte de terceros países sobre investigaciones judiciales que puedan incluir información compartida en el marco de la cooperación OTAN–UE, lo que podría conducir a una pérdida de confianza por parte de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido.

«Tenemos un Gobierno que adopta decisiones unilaterales que comprometen la seguridad colectiva y que se autoexcluye de los compromisos de gasto en defensa asumidos en el seno de la OTAN. Un Gobierno que ni protege a España ni a Europa, ni garantiza la confianza de nuestros aliados. Es un riesgo para nuestra seguridad y para nuestra credibilidad internacional», ha afirmado.